Μια πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διορίστηκε εισαγγελέας στη Βιρτζίνια με φιρμάνι Τραμπ
Η Λίντσει Χάλιγκαν πρώην δικηγόρος του Προέδρου των ΗΠΑ είχε χειριστεί την υπόθεση για την έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο με τα απόρρητα έγγραφα.
Στον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν ως εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ – μια δικηγόρο που ανήκει στον στενό κύκλο της νομικής του ομάδας.
Η ίδια στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 κι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.
Η στάση του πρώην εισαγγελέα
Ο διορισμός στο εισαγγελικό πόστο της Βιρτζίνια, έγινε μετά την ξαφνική απομάκρυνση του Erik Sieber, του προηγούμενου εισαγγελέα, ο οποίος αντιστάθηκε στις πιέσεις να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του πολιτικού αντιπάλου του Τραμπ.
Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στο Truth Social, επαινώντας τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπρόντι ενώ την προέτρεψε ώστε να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα εναντίον ανώτερων αξιωματούχων που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.
«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η πρότασή μου, η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν τα πράγματα», έγραψε ο Τραμπ.
Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ και με προηγούμενη καριέρα ως δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του μετά την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα.
Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα στην ανατολική Βιρτζίνια σε προσωρινή βάση πριν σφραγιστεί ο διορισμός της από τη Γερουσία.