«Μία στιγμή μακριά από το θόρυβο» - Ο Τσιτσιπάς και το ντοκιμαντέρ στη Ναμίμπια (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε για λίγο στην άκρη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και ταξίδεψε στην αφρικανική Ναμίμπια, λίγο πριν επισκεφθεί τα γήπεδα της Αυστραλίας για το United Cup, όπου συμμετείχε με τα χρώματα της Ελλάδας.

Ο 27χρονος πρωταθλητής του τένις μοιράστηκε με το κοινό του εικόνες από το ταξίδι, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αφηγητή. Ο Τσιτσιπάς απέφυγε τη φόρμα του vlog και επιχείρησε μία κινηματογραφική απεικόνιση της εμπειρίας του στη χώρα της Αφρικής, εμπλουτίζοντάς τη με καθημερινές του σκέψεις.

Στάθηκε στην ανάγκη των ανθρώπων για εσωτερική ισορροπία και περίεγραψε το ταξίδι του στη Ναμίμπια ως μία εμπειρία γαλήνης και «αποφόρτισης». «Η Ναμίμπια δεν είναι ένα μέρος που απλώς επισκέπτεσαι. Είναι ένα συναίσθημα που μένει μαζί σου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο φακός του σκηνοθέτη απαθανάτισε εντυπωσιακά τοπία και στιγμές ηρεμίας. Ο Τσιτσιπάς μοιράστηκε πτυχές της προσωπικότητάς του και υπογράμμισε τη σημασία του «να ακούς, να είσαι πραγματικά παρών και να επιβραδύνεις», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα, το οποίο ξεπερνάει τα στενά όρια του αθλητισμού.

Μαζί του στη Ναμίμπια βρισκόταν και η νέα του σύντροφος. Κλείνοντας, απευθύνθηκε στο κοινό του, τονίζοντας πως «αν αναζητάς προοπτική, ηρεμία ή απλώς μια στιγμή μακριά από τον θόρυβο, αυτό το βίντεο είναι για εσένα».

Το ντοκιμαντέρ του Τσιτσιπά στη Ναμίμπια