«Μια υγρή ανάμνηση»: Οινοποιοί δοκίμασαν μπουκάλια κρασί 130 ετών που βρέθηκαν κρυμμένα σε κάστρο

Οκτώ μπουκάλια ενός θρυλικού γαλλικού κρασιού, τα οποία είχαν «διατηρηθεί» από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις δεκαετίες της κομμουνιστικής κυριαρχίας, βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από το δάπεδο ενός τσεχικού κάστρου και αποκαταστάθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα από το ίδιο το οινοποιείο που τα είχε παραγάγει πριν από περίπου 130 χρόνια.

Τα μπουκάλια Château d’Yquem, ένα από τα πιο ακριβά και πολύτιμα γλυκά λευκά κρασιά στον κόσμο, αποτελούν μέρος μιας συλλογής 136 φιαλών που ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1980 στο κάστρο Μπέτσοβ ναντ Τέπλου (Bečov nad Teplou) στη δυτική Τσεχία και πρόκειται να εκτεθούν στο μέλλον.

Η συλλογή ανήκε κάποτε στην αριστοκρατική οικογένεια Beaufort-Spontin, η οποία εγκατέλειψε βιαστικά την τότε Τσεχοσλοβακία στο τέλος του πολέμου, καθώς υπήρχαν υποψίες για συνεργασία με τους Ναζί.

Τα κρασιά παρέμειναν κρυμμένα για δεκαετίες κάτω από το δάπεδο του παρεκκλησίου του κάστρου, δίπλα στο ιερό του Αγίου Μαυρικίου, μέχρι που εντοπίστηκαν από την κομμουνιστική μυστική αστυνομία το 1985. Αν και το ιερό μεταφέρθηκε άμεσα στην Πράγα για συντήρηση και επέστρεψε στο κάστρο το 2002, τα κρασιά έμειναν στο σημείο όπου είχαν βρεθεί.

Το οινοποιείο Château d’Yquem, από την περιοχή Σοτέρν του Μπορντό, ανέλαβε στη συνέχεια τη φροντίδα των οκτώ φιαλών, οι οποίες είχαν παραχθεί το 1892 και το 1896. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του οινοποιείου, Τόνι ελ Καουάντ, «δοκιμάσαμε μια πολύ μικρή ποσότητα για να διαπιστώσουμε αν, ως προς το άρωμα, την ισορροπία στον ουρανίσκο και τη συνολική εντύπωση, το κρασί αντιστοιχεί σε ένα Château d’Yquem της εποχής εκείνης».

Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των φιαλών και το οινοποιείο προχώρησε στην αντικατάσταση των φελλών και στην τοποθέτηση προστατευτικών καψουλών στα αρχικά μπουκάλια.

«Μια υγρή μνήμη»

«Το κρασί μας εντυπωσίασε με τη φρεσκάδα του στον ουρανίσκο», είπε ο ελ Καουάντ. «Είναι πολύ, πολύ φρέσκο, με μια σχεδόν όξινη ζωντάνια».

Απολαμβάνοντας τη «μεγάλη πολυπλοκότητα» του κρασιού, ο υπεύθυνος του οινοποιείου διέκρινε αρώματα κέδρου, αποξηραμένων φρούτων, σαφράν, κανέλας και μοσχοκάρυδου, μαζί με νότες πιο χαρακτηριστικές ενός Château d’Yquem σε τέτοια ηλικία: σοκολάτα, καφέ και μόκα.

Πιο πρόσφατες σοδειές του Château d’Yquem πωλούνται για εκατοντάδες δολάρια το μπουκάλι, ενώ το Τσεχικό Ινστιτούτο Εθνικής Κληρονομιάς εκτίμησε την αξία ολόκληρης της συλλογής σε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, αν έβγαινε σε δημοπρασία.

Μιλώντας στην παρουσίαση των αποκατεστημένων μπουκαλιών, ο Ελ Καουάντ ανέφερε ότι η δοκιμή του κρασιού —που έχει επιβιώσει χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ζάχαρη ήταν «μια μαγική εμπειρία».

«Αυτό που κάνουμε πραγματικά όταν το ανοίγουμε είναι να αποκαλύπτουμε μια χρονοκάψουλα. Αφαιρούμε αυτόν τον φελλό που έχει σφραγίσει το υγρό από το περιβάλλον του και, κατά κάποιο τρόπο, από τη ροή του χρόνου», δήλωσε στο AFP.

«Πρωτίστως έχει ηθική και ιστορική αξία», πρόσθεσε. «Είναι μια ανάμνηση τελικά μια ρευστή ανάμνηση, σίγουρα, αλλά μια ανάμνηση όλων όσων προηγήθηκαν από εμάς και της δουλειάς που έγινε.»