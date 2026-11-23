«Τότε αποφάσισα ότι δεν είχα μέλλον διοικώντας μια τέτοια επιχείρηση στη Ρωσία». Με αυτήν τη φράση περιέγραψε ο Μιχαήλ Κοκόριτς τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η επιχειρηματική του διαδρομή στη χώρα όπου γεννήθηκε είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι, χρόνια αργότερα, μια εταιρεία που θα δημιουργούσε στην Ευρώπη θα βρισκόταν πίσω από τους πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα από τα πιο συμβολικά πλήγματα κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν: την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας.

Ο 50χρονος Ρώσος επιχειρηματίας δεν είναι ένας συνηθισμένος κατασκευαστής οπλικών συστημάτων. Έχει περάσει από τον χώρο της τεχνολογίας και του διαστήματος, έχει επιχειρήσει στη Ρωσία και στις ΗΠΑ, έχει συγκρουστεί με τις αρχές της χώρας του και έχει εγκαταλείψει τη ρωσική υπηκοότητα. Σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της Destinus, της ευρωπαϊκής αμυντικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους κρουζ Ruta.

Η ιστορία του μοιάζει με μια διαδρομή διαδοχικών ρήξεων. Και η τελευταία από αυτές τον φέρνει, έστω και έμμεσα, απέναντι στο Κρεμλίνο.

Από τη Σιβηρία στην πρώτη ιδιωτική διαστημική εταιρεία της Ρωσίας

Ο Μιχαήλ Κοκόριτς γεννήθηκε στην περιοχή της Τσίτα, στη Σιβηρία, και σπούδασε Φυσική. Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε στη μετασοβιετική Ρωσία, όπου δραστηριοποιήθηκε σε διαφορετικούς κλάδους, από το εμπόριο και την τεχνολογία μέχρι τη βιομηχανία.

Απέκτησε, μεταξύ άλλων, την αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Tekhnosila, την οποία πούλησε το 2012. Το μεγάλο του στοίχημα, ωστόσο, ήταν πολύ πιο φιλόδοξο: να φέρει τη Ρωσία πιο κοντά στην ιδιωτική διαστημική βιομηχανία.

Ίδρυσε την Dauria Aerospace, την πρώτη ιδιωτική διαστημική εταιρεία της χώρας, η οποία ανέπτυσσε μικρούς δορυφόρους και κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαια με τη Roscosmos, τη ρωσική διαστημική υπηρεσία.

Η προσπάθεια, όμως, δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιάσει. Ο ίδιος έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις του τις πιέσεις που αντιμετώπισε από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Σύμφωνα με το The Insider, η FSB επιχείρησε δύο φορές να κινήσει ποινική διαδικασία σε βάρος του, χωρίς τελικά να προχωρήσει η υπόθεση.

Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την επιβολή των πρώτων δυτικών κυρώσεων, ο Κοκόριτς άρχισε να αναζητά το επιχειρηματικό του μέλλον εκτός συνόρων. Η απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα δεν ήταν απλώς μια αλλαγή έδρας. Ήταν η αρχή μιας οριστικής απομάκρυνσης από το περιβάλλον στο οποίο είχε χτίσει την περιουσία και τη φήμη του.

Το αμερικανικό όνειρο που μετατράπηκε σε αδιέξοδο

Αρχικά εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου το 2017 ίδρυσε μαζί με τον επιχειρηματία Λεβ Χάσις την Momentus, μια νεοφυή εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας.

Το εγχείρημα είχε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη αποστολή: την ανάπτυξη διαστημικών ρυμουλκών, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν δορυφόρους στις επιθυμητές τροχιές τους. Η εταιρεία προσέλκυσε επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά η ρωσική καταγωγή και υπηκοότητα του ιδρυτή της αποδείχθηκαν σοβαρό εμπόδιο.

Οι αμερικανικές αρχές επικαλέστηκαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, καθώς η διαστημική τεχνολογία θεωρείται δυνητικά διπλής χρήσης, δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Κοκόριτς αποκλείστηκε από την πρόσβαση στην τεχνολογία της ίδιας του της εταιρείας.

Τον Ιανουάριο του 2021 αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Momentus. «Μετά από αυτό, αποφάσισα ότι η ερωτική μου σχέση με τις ΗΠΑ έπρεπε να τελειώσει και ότι εγώ θα ήμουν εκείνος που θα έβαζε τέλος», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του.

Η επόμενη στάση του ήταν η Ελβετία. Εκεί ίδρυσε το 2021 την Destinus, αρχικά με ένα σχέδιο που έμοιαζε βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας: την ανάπτυξη υπερηχητικών αεροσκαφών που θα μπορούσαν να μεταφέρουν φορτία σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά αεροπλάνου και πυραύλου.

Από τα υπερηχητικά αεροσκάφη στους πυραύλους της Ουκρανίας

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 άλλαξε ριζικά την πορεία της Destinus.

Η εταιρεία στράφηκε στην ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας, με έμφαση στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Το 2023 εντάχθηκε στην εταιρεία ως πρόεδρος ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Ντανιλιούκ.

Ανάμεσα στα συστήματα που αναπτύσσει η Destinus ξεχωρίζει ο Ruta, ένας συμπαγής πύραυλος κρουζ, σχεδιασμένος για πλήγματα σε μεγάλες αποστάσεις. Η εταιρεία άρχισε να προμηθεύει την Ουκρανία με οπλικά συστήματα το 2023, ενώ οι πρώτοι πύραυλοι Ruta παραδόθηκαν το 2024.

Destinus

Το όνομα της Destinus βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας μετά την ουκρανική επιχείρηση κατά της γέφυρας της Κριμαίας, στις 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία, επτά πύραυλοι Ruta έπληξαν τη γέφυρα, συμβάλλοντας στην κατάρρευση ενός τμήματός της. Ο πρόεδρος της Destinus δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία εκτόξευσε συνολικά εννέα πυραύλους του συγκεκριμένου τύπου και ότι επτά έφτασαν στη γέφυρα. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα συστήματα Da Vinci, γνωστά και ως LORD, για την εξουδετέρωση της ρωσικής αεράμυνας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη χρήση πυραύλων Ruta στην επιχείρηση, χωρίς να αποδώσει αποκλειστικά σε αυτούς την κατάρρευση του συγκεκριμένου τμήματος της γέφυρας. Περιέγραψε, μάλιστα, μια επιχείρηση επτά σταδίων, η προετοιμασία της οποίας διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε τη συστηματική στόχευση ρωσικών συστημάτων ραντάρ, ηλεκτρονικού πολέμου και αεράμυνας.

Η γέφυρα του Κερτς δεν είναι μια συνηθισμένη υποδομή. Αποτελεί τη βασική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Ρωσίας με την προσαρτημένη Κριμαία και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της εξουσίας του Πούτιν στην περιοχή. Η κατασκευή της εγκαινιάστηκε το 2018 από τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Η Μόσχα τον χαρακτηρίζει «τρομοκράτη και εξτρεμιστή»

Η σύγκρουση του Κοκόριτς με τη ρωσική εξουσία δεν περιορίστηκε στην αποχώρησή του από τη χώρα.

Τον Ιανουάριο του 2024 αποκήρυξε τη ρωσική υπηκοότητά του, επικαλούμενος την αντίθεσή του στον πόλεμο και στην πολιτική του Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, εντάχθηκε στην Αντιπολεμική Επιτροπή της Ρωσίας, μια πρωτοβουλία εξόριστων Ρώσων δημόσιων προσώπων που αντιτίθενται στην εισβολή στην Ουκρανία.

Η στάση αυτή είχε συνέπειες. Τον Οκτώβριο του 2025 η ρωσική FSB ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος μελών της Επιτροπής, με κατηγορίες για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και απόπειρα βίαιης κατάληψης της εξουσίας. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο Κοκόριτς συμπεριλήφθηκε στον επίσημο ρωσικό κατάλογο τρομοκρατών και εξτρεμιστών.

Σήμερα, ο άνθρωπος που κάποτε επιδίωκε να αναπτύξει τη ρωσική διαστημική βιομηχανία βρίσκεται στην άλλη πλευρά της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Η εταιρεία του έχει εξελιχθεί σε σημαντικό προμηθευτή της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι έχει αυξήσει την παραγωγή της σε σχεδόν 300 πυραύλους Ruta Block 1 τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το The Insider.

Η Destinus αναπτύσσει ήδη την επόμενη γενιά του πυραύλου, τον Ruta Block 2, με μεγαλύτερο βεληνεκές και ισχυρότερη πολεμική κεφαλή. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει συνεργασίες και συμβάσεις με ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αναζητά τρόπους να αυξήσει την παραγωγή της.

Ο ίδιος ο Κοκόριτς επιμένει ότι η εταιρεία του προμηθεύει οπλικά συστήματα, αλλά δεν συμμετέχει άμεσα στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη: ένας επιχειρηματίας που ξεκίνησε φιλοδοξώντας να δημιουργήσει μια ισχυρή ιδιωτική διαστημική βιομηχανία στη Ρωσία, βρέθηκε τελικά να κατασκευάζει στην Ευρώπη όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον ενός από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία. Και η προσωπική του ρήξη με το Κρεμλίνο έχει πλέον αποκτήσει μια πολύ πιο χειροπιαστή διάσταση.



Πηγές: Reuters, theinsider,