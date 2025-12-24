Μιχαηλίδης: «Όταν είσαι γνωστός, είσαι σαν αξιοθέατο - Μπορεί να είσαι άθλιος και να σε χαιρετούν»

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το πώς είναι να είσαι celebrity στην Ελλάδα, για τα σχόλια που έχει κάνει για τους πολιτικούς, αλλά και για το εάν ποτέ θα σκεφτόταν να… πουλήσει τον τίτλο “Άγαμοι θύται” σε άλλους! «Με το να είσαι διάσημος σου βρίσκουν τραπέζι στα μαγαζιά, δεν τρως πόρτα και πιο εύκολα κρεβάτι στο νοσοκομείο και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που θα ήταν λίγο πιο αγενείς και θα σου έλεγαν κλείσαμε, κάποιοι μπορεί να σε εξυπηρετήσουν γιατί σε είδαν κάπου και μπορεί να σε συμπαθούν. Αν σε αντιπαθούν θα είναι χειρότεροι. Αυτά είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αντιδράσεων. Ένας ο οποίος σε έχει δει κάπου, ενδεχομένως στο θέατρο, ή στην τηλεόραση και ήσουν πολύ καλός, έχει ταυτιστεί και σε εκτιμάει και θέλει να σου πει έναν καλό λόγο, ή να σου δείξει την εκτίμησή του ή την αγάπη του. Αλλά το να είσαι απλώς γνωστός, είσαι ένα αξιοθέατο, οπότε ακόμη και άθλιος να ήσουν στη δουλειά σου μπορεί να αντιδράσει με τον ίδιο ενθουσιασμό, άρα μην χαίρεσαι. Πολλές φορές μπερδεύουν και τα ονόματα. Με έχουν αποκαλέσει με διάφορα ονόματα. Με έχουν πει Σταρόβα και Παρτσαλάκη!».

«Ο Όμηρος θα έπρεπε να εκτελέσει τον Τσίπρα»

«Είχα πει: “Βγήκε η “Ιθάκη” του Τσίπρα και θα έπρεπε ο Καβάφης να του κάνει ασφαλιστικά μέτρα!”, αλλά δεν έκανα αυτό το σχόλιο από μένος για τον Τσίπρα, θα το έλεγα ακόμα κι αν ανήκα στον πολιτικό του χώρο που δεν ανήκω! Έκανα χιούμορ το οποίο δεν είναι και τόσο αιχμηρό. Αν ήθελα να έκανα ένα αιχμηρό σχόλιο θα έλεγα: “Ο Όμηρος θα έπρεπε να εκτελέσει τον Τσίπρα”».

«Μπορεί να είμαι… κότα»

«Είχα κάνει ένα σχόλιο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως νονός της στους “Άγαμους”, που έλεγε πως όταν πήγαινε να βαφτίσουν τη μικρή Ζωίτσα, μόλις είδε το σταυρό, άρχισε να πετάει φλόγες από τα μάτια, αφρούς από το στόμα, μετά τον εξορκισμό ηρέμησε. Δεν της άρεσε αυτό και δεν ήρθε.

Το 1996 που ο Κωνσταντόπουλος ήταν πρόεδρος του Συνασπισμού, είχα πει ένα αστείο γι’ αυτόν, το έμαθε και ήρθε στην παράσταση και ήταν και στην πρώτη σειρά. Τότε η καμπάνια του Συνασπισμού ήταν: “Κοιτάξτε μας στα μάτια και ψηφίστε”, οπότε ως γιαγιά εκεί πήγα έξω από το εκλογικό κέντρο, είδα την αφίσα, την κοίταξα μια ώρα, δυο ώρες και μετά μπήκα μέσα και ψήφισα ΠΑΣΟΚ.

Είναι δύσκολο, νιώθεις άβολα όταν στους θεατές είναι κάποιος που σατιρίζεις! Αλλά τα σχόλιά μου δεν είναι κακεντρεχή, μπορεί να είναι αιχμηρά. Δεν μου έχουν κάνει ποτέ μήνυση, ούτε έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα γιατί προσβλήθηκαν ή να σηκώνει μήνυση αυτό που είπαμε. Μπορεί να είμαι “κότα” και να το κάνω γιατί δεν θέλω να χαλάσω τις σχέσεις μου, αλλά νομίζω από χαρακτήρα μου αρέσουν πιο πολύ τα υπαινικτικά αστεία, ο σαρκασμός που είναι υπόγειος και είναι πιο ενδιαφέρον».

«Τίτλος» προς πώληση

«Αν κάποιος θέλει να πάρει τους “Άγαμους θύτες” και να τους κάνει παράσταση, τους δίνω το franchise! Έχω μόνο μια μικρή επιφύλαξη για την “ποιότητα” του αποτελέσματος. Θέλει λίγη αυστηρότητα για να μην πάμε σε χυδαιότητες. Έχω μια εμμονή. Πουλάω τον τίτλο και έναντι μόνο ενός ευχαριστώ! Θα τους πω μόνο “μπορώ να ’ρθω να δω τι κάνετε, να δω αν είναι καλό το μαγαζί, να σας το αφήσω; Ο κόσμος θέλει να βλέπει τα παλιά, αλλά αν το καινούριο είναι τόσο ωραίο θα το ξεχάσει το παλιό. Αυτή είναι η δουλειά του θεατή, να πει μου άρεσε ή βαρέθηκα».