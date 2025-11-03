Μιχάλης Αεράκης για Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός πολύ φοβάμαι πως θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα»

Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε στο «Πρωινό» για τη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης λέγοντας πως φοβάται για τη συνέχεια. «Οι βεντέτες για μένα είναι γνώριμες, τις ζω από πολύ μικρό παιδί στα Ανώγεια. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο πρόσωπο, το κακό πρόσωπο της Κρήτης. Είναι αυτό που κατατρέχει τον τόπο μου, το νησί μου, την Κρήτη μου.

Είχα ρωτήσει έναν φίλο μου πριν από κάμποσα χρόνια, του είπα: “Σήφη ήντα πάει να πει αντρειά”, με κοίταξε μέσα στα μάτια και μου είπε: “Αντρειά Μιχάλη δεν είναι ούτε οι κούπες, ούτε τα πιστόλια στη μέση, αντρειά είναι άμα κάνεις ένα λάθος και το παραδεχτείς, να πας να ζητήσεις συγνώμη από τον άνθρωπο που έβλαψες. Εγώ αυτή την Κρήτη ξέρω.

«Το επόμενο δευτερόλεπτο το έχουν μετανιώσει»

Αυτά τα περιστατικά μόνο βαθιά λύπη μου προξενούν. Η αντίδραση κατά την άποψή μου της αστυνομίας σε τέτοια μέρη, τα οποία είναι μέρη μπαρουτοκαπνισμένα, να το πω έτσι στη γλώσσα τη δική μας, έπρεπε να ήταν άμεση. Τώρα είναι αργά. Το γεγονός αυτό δεν θα ξεχαστεί, θα υπάρχει. Αν δεν γίνει σασμός πολύ φοβάμαι, ότι όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, θα ξεσπάσει και ένα δεύτερο κύμα, το οποίο πραγματικά δεν το εύχομαι.

Και ως καλλιτεχνικός διευθυντής που έκανα στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης 17 χρόνια, μπαινόβγαινα στις φυλακές για να πηγαίνω τις θεατρικές παραστάσεις στους ανθρώπους αυτούς, οι περισσότεροι από τους οποίους το επόμενο δευτερόλεπτο που έκαναν ό,τι έκαναν, το μετάνιωσαν. Πριν το μετανιώσουν λοιπόν ας σκεφτούν όχι τον εαυτό τους, να σκεφτούν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τις οικογένειές τους».