Μιχάλης Αεράκης: «Μετά τον Σασμό, οι μετοχές μου άλλοτε είναι πολύ ψηλά, άλλοτε είναι πολύ χαμηλά»

Ο Μιχάλης Αεράκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην υποκριτική και την διαδρομή του...

«Είμαι άνθρωπος που από μικρός μου άρεσε να είμαι μέσα στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο που η πρώτη μου δουλειά στην Κρήτη ήταν να πουλάω λαχεία σε ηλικία 12 ετών. Και ήμουν μέσα στον κόσμο, μες στα σοκάκια, μέσα στις ιδιαιτερότητες του χώρου που ζούσα.

Μετά ήμουν σερβιτόρος. Η ζωή μου όλη είναι να παρατηρώ, να έχω εικόνες. Η παρατήρηση για μένα είναι εξαιρετικό προσόν σε έναν άνθρωπο, ό, τι δουλειά και αν κάνει, όταν έχει το στοιχείο της παρατήρησης...».

Η αγάπη του για την υποκριτική και κυρίως για το θέατρο είναι μεγάλη: «Μετά τον Σασμό, οι μετοχές μου άλλοτε είναι πολύ ψηλά, άλλοτε είναι πολύ χαμηλά. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το ψηλά και για τα χαμηλά. Το θέατρο για μένα είναι ένα ταξίδι και πρέπει να παρακαλάς, αν το αγαπάς, να είσαι μέσα στη βαρκούλα, αδιαφορώντας για ποια θέση. Πρέπει όμως να είσαι προετοιμασμένος για όλες τις αλλαγές. Πρέπει να έχεις μια καθημερινή επαφή με τον εαυτό σου, να συνομιλείς με τον εαυτό σου».