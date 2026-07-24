Μιχάλης Χατζηγιάννης: To πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να αναβάλει προγραμματισμένη εμφάνισή του

Μια όχι και τόσο ευχάριστη είδηση περίμενε τους θαυμαστές του Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθώς πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή, πως ακυρώνεται η επερχόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του τραγουδιστή, στους Αγίους Θεοδώρους, την Τρίτη 11 Αυγούστου.

Μέσα από ανάρτηση του στο Instagram, το μαγαζί που θα φιλοξενούσε τον γνωστό καλλιτέχνη για μια βραδιά διασκέδασης στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, γνωστοποίησε πως το ραντεβού του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τους θαυμαστές τους ακυρώνεται, λόγω ζητήματος υγείας του ίδιου τραγουδιστή.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν έχει αναφερθεί δημοσίως στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ενώ δεν έχει κάνει λόγο για το πρόβλημα υγείας που φαίνεται να αντιμετωπίζει και τον κρατάει μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», γράφει στην ανάρτηση του beach bar.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: