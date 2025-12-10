Μιχάλης Μητρούσης: «Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να υποστώ ξανά χειρουργείο»

Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για το τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του τον Δεκέμβριο του 2024 στη λεωφόρο Συγγρού και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή! Τότε, ένα αυτοκίνητο κάνοντας προσπέραση, τον χτύπησε με αποτέλεσμα να τον πετάξει κάτω και να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.

Ο δρόμος της αποκατάστασης ήταν μακρύς και οδυνηρός και ακόμη δεν έχει τελειώσει… «Πέρασα μια τεράστια ταλαιπωρία. Δεν θα μιλάγαμε σήμερα, δεν θα είχα χέρι, δεν θα είχα κεφάλι. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έχασα τη δουλειά μου για περίπου έναν χρόνο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν.

«Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι»

Τρεις μήνες ήμουν με τον γύψο, μετά έναν μήνα με τη μπότα. Ψυχολογικά μου κόστισε γιατί πάχυνα, έκανα λίγο κοιλίτσα, που δεν είχα εγώ ποτέ κοιλιά. Παρά το ατύχημα περπατάω 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Δεν θα βγάλω τη λάμα από το πόδι, γιατί θα πρέπει να υποστώ ξανά ένα χειρουργείο -άντε ξανά φάρμακα και δεν θα περπατήσω αμέσως- και δεν αντέχω να το κάνω. Θα την αφήσω εκεί και όσο μπορώ θα έχω βοήθεια από τους ανθρώπους μου.

«Νιώθω… φρίκη»

Όταν βλέπω να εκτοξεύονται μοτοσικλετιστές, δεν μπορώ, νιώθω φρίκη! Δεν έφταιγα καθόλου στο τροχαίο καθόλου, δεν έκανα καμία παράβαση. Είχα και δίπλωμα και κράνος. Τον Ιανουάριο θα γίνει το ποινικό δικαστήριο. Είναι και τα έξοδα αρκετά. Άμα δεν δουλεύεις δύο σεζόν, πώς θα ζήσεις; Ναι, θέλω να αποζημιωθώ γι’ αυτό που τράβηξα. Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Άφησε τη δουλειά της για να είναι κοντά μου και να με βοηθήσει. Δεν θα είχα αναρρώσει αν δεν την είχα δίπλα μου. Η κόρη μου έκανε γυρίσματα τότε και δεν μπορούσε να έρθει. Στο νοσοκομείο είχε έρθει δύο φορές, αλλά κι αυτή είχε πρόβλημα. Με έσωσε η σύντροφός μου, η Κωνσταντίνα».