Μιχάλης Μητρούσης: «Στα 14 μου είχα κατάθλιψη, έπαιξα μπάλα στον Άρη και σώθηκα»

Ο Μιχάλης Μητρούσης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐς Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη -δίχως να το ξέρει- στην εφηβική του ηλικία, τη χρεοκοπία που βίωσε στην επαγγελματική του ζωή, αποκάλυψε πόσο υπερήφανος πατέρας είναι που η κόρη του βρήκε τον δρόμο της και αναφέρθηκε στις συμβουλές της Αλίκης Βουγιουκλάκη όταν ήταν σε μια άσχημη περίοδο στα προσωπικά του. «Στα 14 που ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο και εγώ ήμουν μόνος και αβοήθητος, η μάνα μου δούλευε και εγώ δούλευα πουλώντας εφημερίδες, με είχε πιάσει μια μελαγχολία, που στην ουσία μετά ανακάλυψα ότι είναι κατάθλιψη, δικαιολογημένη βέβαια. Το ξεπέρασα όταν πήγα και γράφτηκα στην ομάδα του Άρη και έπαιξα ποδόσφαιρο. Αυτό με σώσε. Ο αθλητισμός με βοήθησε πάρα πολύ.

Πουλούσα εφημερίδες και βιβλία και εκτός Θεσσαλονίκης και στη Θεσσαλονίκη, έχω κάνει μανάβης και ηλεκτρολόγος. Μάθε τέχνη κι άστηνε, που λένε. Σε μία δύσκολη περίοδο του Αμφιθεάτρου του Ευαγγελάτου, μένουμε από λεφτά και δεν είχε να μας πληρώσει ο παραγωγός, ο Λειβαδάς. Θυμάμαι με τον κουμπάρο μου, τον Δημήτρη Πιατά, που πήγαμε και τραβάγαμε καλώδια στην οικοδομή γιατί δεν πληρωνόμασταν. Και θυμήθηκα τη σκηνή που τράβαγα καλώδια σε έναν ηλεκτρολόγο που με πήρε βοηθό του όταν ήμουν 14 χρόνων. Σώθηκε το Αμφιθέατρο έτσι».

«Κατέστρεψα την καριέρα μου»

«Έκανα λάθος που αφοσιώθηκα πάρα πολύ σε ένα πράγμα που πίστεψα, στο θέατρο Χυτήριο, και αυτό με πρόδωσε στο τέλος για κάποιους λόγους. Αφιέρωσα όλη τη ζωή μου, δεν πήγαινα να κάνω τηλεόραση, δεν πήγαινα να κάνω σινεμά, δηλαδή κατέστρεψα την καριέρα μου, που ήταν αλλιώς να γίνει…

Κατ’ αρχήν, ποιήσαμε ήθος. Ήταν ένας ένας χώρος που είχε καμαρίνια για τους ηθοποιούς, τουαλέτα γυναικών - ανδρών για τους ηθοποιούς με μπάνιο, σε ένα θέατρο που ήταν παλιό χυτήριο. Έκανα ένα πράγματα που ήταν κόσμημα. Έκανα αυτό το θέατρο για να μπορώ να ανεβάζω παραστάσεις που ήθελα και να φιλοξενήσω κι άλλες παραστάσεις. Δεν υπάρχει εκδοτικός οίκος που να μην πέρασε από το Χυτήριο. Δεν πήγε καλά, γιατί ήμουν καλός επιχειρηματίας, αλλά ήμουν συναισθηματικός… Με πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω, ήρθε και ο χωρισμός με τη γυναίκα μου και ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχα πει πού την κεφαλήν κλίναι. Ξεκίνησα πάλι σχεδόν από το μηδέν».

«Η κόρη μου κέρδισε τα πάντα χωρίς το όνομά μου»

«Είμαι περήφανος για την κόρη μου, γιατί είναι ένα παιδί που μεγάλωσε με δύο ηθοποιούς, μεγάλωσε σε ένα θέατρο που έβλεπε Εκάβη από 4-5 χρόνων. Ξέρει πολύ καλό θέατρο. Έδωσε θεατρολογία, πέρασε, αλλά δεν πάτησε το πόδι της στο Ναύπλιο. Της είπα: ρε παιδί μου, δεν μπορεί να γίνει αυτό, κάτι πρέπει να κάνεις. Πήγε στο Ωδείο Αθηνών, έκανε μουσική, βγήκε πρώτη με άριστα και είναι και πολύ καλή και μου λέει ότι θα γίνει ηθοποιός! Αρχίσαμε να κοιταζόμαστε με την πρώην γυναίκα μου, τη Ρουμπίνη Βασιλακόπουλου… Κι αν δεν είναι καλή, θα πουν η κόρη του Μητρούση και της Ρουμπίνης…

Είναι μεγάλο θέμα αυτό για τον ηθοποιό γιατί είναι του φαίνεσθαι, δεν είναι όπως ένας τεχνίτης που δεν έβαλε καλά τη βίδα γιατί κληρονόμησε το συνεργείο του μπαμπά του, ή όπως ο οδοντίατρος και δεν έκανε καλά το δόντι. Είναι πολύ άδικο για τα παιδιά. Αλλά είμαι περήφανος γιατί βρήκε τον δρόμο της. Σπούδασε τουρκικών και ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό, το τελείωσε κι όταν είδα ότι η κόρη μου κάνει για το θέατρο, δεν της είπα ποτέ τίποτα. Δεν τη διόρθωσα ποτέ. Δεν της υπέδειξα ποτέ, τα πάντα τα κέρδισε χωρίς του μπαμπά το όνομα ή της μαμάς».

Η Αλίκη και η εικόνα της

«Λάτρευα την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είχαμε μια επικοινωνία άλλου είδους, μιλούσαμε και μεταξύ μας. Με πήρε κοντά της μια περίοδο που είχα μια συναισθηματική ιστορία που δεν πήγαινε καλά, με πήρε κοντά της. Μου μίλησε, μιλήσαμε, ήταν για μένα σαν να ψυχαναλύομαι. Είναι μεγάλη ηθοποιός η Αλίκη, τεράστια! Την κυνηγούσε η εικόνα του εαυτού της, δυστυχώς.

Κάποια στιγμή παίζαμε ένα έργο και δεν είχε κόσμο. Είπε: ωχ, δεν πηγαίνει καλά και άρχισε να λέει κάποια πράγματα από άλλες παραστάσεις. Πρέπει να μαζέψουμε τον κόσμο, έλεγε. Όταν κάναμε πρόβες, την έβλεπα να παίρνει τον Μολιέρο και να τον κάνει κομμάτια, να τον διαλύει. Ήξερε όμως ότι το κοινό θέλει την Αλίκη. Την κυνηγούσε αυτό το πράγμα. Κι αυτή από ανάγκη το έκανε, όχι οικονομική, εξωτερική».