Μιχάλης Μόσιος: Το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο «Ταμτάκο» - Η επιθυμία της οικογένειάς του

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αποχαιρέτησαν το πρωί της Παρασκευής 4 Ιουλίου τον Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Το φέρετρο του ηθοποιού ήταν στολισμένο με λευκά λουλούδια και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα.

Ο «Ταμτάκος» που αγαπήθηκε από το κοινό

Ο Μιχάλης Μόσιος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο του «Ταμτάκου», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς συναδέλφους και φίλους να εκφράζουν δημόσια τη συγκίνησή τους και να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που ξεχώρισε τόσο για το ταλέντο όσο και για τον χαρακτήρα του.

Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

Λίγο πριν από την κηδεία, ο γιος του ηθοποιού έκανε γνωστή, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια επιθυμία που αντανακλούσε την αγάπη του πατέρα του για τα ζώα.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να πραγματοποιήσουν δωρεά στη φιλοζωική οργάνωση «Adopt a Paw Today».

«Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογένεια, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου ηθοποιού.