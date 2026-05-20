Μηχανές εσπρέσο: Τα μικρόβια που «κρύβονται» μέσα τους και οι κίνδυνοι για την υγεία
Οι μηχανές εσπρέσο μπορεί να κρύβουν περισσότερους κινδύνους απ’ όσο νομίζεις, αν δεν καθαρίζονται σωστά.
Δεν είναι μόνο τα άλατα που συσσωρεύονται στις οικιακές μηχανές εσπρέσο, αλλά και βακτήρια και μικροοργανισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν σε σημεία που συχνά μένουν εκτός καθαρισμού. Ο Ιταλός λοιμωξιολόγος Matteo Bassetti προειδοποιεί ότι οι σωληνώσεις και τα ελαστικά μέρη της μηχανής μπορεί να γίνουν εστίες μικροβιακής ανάπτυξης, ειδικά όταν η συσκευή χρησιμοποιείται καθημερινά χωρίς σωστή συντήρηση και υγιεινή. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά από αυτά τα σημεία δεν καθαρίζονται επαρκώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης του καφέ που καταναλώνεται.
Δες ποια σημεία της καφετιέρας συγκεντρώνουν μικρόβια και πώς μπορείς να τα απομακρύνεις αποτελεσματικά στο σπίτι.