ΜΙΔΑ: Εκκίνηση με «φακέλωμα» αγροτικών εκτάσεων - Νέες δηλώσεις από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Πρεμιέρα με τα αγροτικά ακίνητα αναμένεται να κάνει το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) που θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες και θα διασυνδεθεί με το ΟΣΔΕ και το Κτηματολόγιο με στόχο οι ενισχύσεις του Οκτωβρίου να «φιλτραριστούν» από το νέο σύστημα και να μπει τέλος στα φαινόμενα καταχρήσεων.

Το πρώτο βήμα αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ καθώς στις αγροτικές εκτάσεις συχνά καταγράφονται αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεων ιδιοκτησίας, της χρήσης, των μισθωτηρίων και των δεδομένων του Κτηματολογίου και των υπηρεσιών του Δημοσίου. Μετά τους αγρότες η σκυτάλη θα περάσει στο σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους όπως αποτυπώνονται στο σύστημα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δοκιμές διασύνδεσης έδειξαν σωρεία ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, «γκρίζες» ζώνες και αναντιστοιχίες στην έκταση και τη χρήση των ακινήτων μεταξύ του Ε9 και του Κτηματολογίου και για αυτό το λόγο το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ σχεδιάζουν πριν την ενεργοποίηση των διασταυρώσεων και των κυρώσεων να δώσουν μεταβατική περίοδο 8 ή και 10 μηνών για να επιλυθούν τα προβλήματα.

Κατά τη μεταβατική περίοδο οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ελέγχουν την εικόνα των ακινήτων τους, να επικαιροποιούν πρώτα το Ε9 και όπου απαιτείται, να προχωρούν σε διορθώσεις στο Κτηματολόγιο, στους τίτλους ή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Παράλληλα η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και να διορθώσει τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες πριν τη πλήρη εφαρμογή του ΜΙΔΑ.

Διορθώσεις χωρίς έξτρα φόρους και πρόστιμα

Μάλιστα για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους καθώς και των μισθώσεων και των δωρεάν παραχωρήσεων χωρίς να κινδυνεύουν με αναδρομικούς έξτρα φόρους και πρόστιμα. Επισημαίνεται ότι όταν τα πραγματικά τετραγωνικά είναι περισσότερα από εκείνα που είχαν δηλωθεί, η νέα επιφάνεια θα λαμβάνεται υπόψη για τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 και μετά, χωρίς πρόσθετους φόρους και πρόστιμα για τα προηγούμενα έτη.

Αντίστροφα, όταν η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποδεικνύει μικρότερη επιφάνεια, ο υπολογισμός του φόρου θα μπορεί να προσαρμοστεί στα πραγματικά δεδομένα. Την ίδια ώρα αν και ο νόμος προβλέπει ότι τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη δήλωση χρήσης θα επιβάλλονται από την 1η Νοεμβρίου 2026 θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει μετάθεση της ημερομηνίας. Σημειώνεται ότι πρόστιμα ξεκινούν από 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης και αγγίξουν τα 1.000 ευρώ σε περίπτωση που η ανακριβής δήλωση οδήγησε σε παράνομη είσπραξη ενισχύσεων ενώ οποιοδήποτε λάθος ή καθυστέρηση στη δήλωση των αγροτικών εκτάσεων μπορεί να θέσει το παραγωγό εκτός των ενισχύσεων του ΟΣΔΕ.



Σύμφωνα με το σχεδιασμό η νέα βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε ακίνητο όπως το είδος, η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, η χρήση, μίσθωση ή παραχώρηση η αν παραμένει κενό ενώ θα ενημερώνεται αυτόματα για κάθε μεταβολή στη περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων. Έτσι οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για την περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου που αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ και τα τεκμήρια διαβίωσης και για τη χορήγηση επιδομάτων και ενισχύσεων ενώ με εξπρές διασταυρώσεις θα μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.