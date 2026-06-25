ΜΙΔΑ: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν με πρόστιμα - Τι αλλάζει στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

Αντιμέτωποι με «καμπάνες» από 100 έως και 1.000 ευρώ θα βρεθούν όσοι δεν δηλώνουν τη μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων τους ή υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) για να λαμβάνουν επιδόματα, ενισχύσεις και επιδοτήσεις, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.



Παράλληλα ο υπολογισμός ΕΝΦΙΑ από το 2027 θα γίνεται με βάση τη πραγματική επιφάνεια όπως αποτυπώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Ειδικότερα η νέα ρύθμιση προβλέπει τα εξής:



- Σε περιπτώσεις εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση δεν υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων τότε επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Ωστόσο αν η δήλωση χρήσης περιέχει εσφαλμένα στοιχεία αλλά δεν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ. Όταν απαιτείται δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για τη χρήση ακινήτου, πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

- Όταν για ένα κτίσμα έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και από αυτή προκύπτει ότι η πραγματική του επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη πραγματική επιφάνεια. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τόσο τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων όσο και τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που έχουν υποβληθεί και δηλώσεις και πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νόμου, δεν θεωρούνται ανακριβείς και δεν επιβάλλονται κυρώσεις, κατά το μέρος που αφορούν κτίσμα του οποίου η πραγματική επιφάνεια, όπως αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου είναι μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής. Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται με βάση τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, δεν θεωρούνται ανακριβή και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις.

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων καυσίμων

Την ίδια ώρα οριστικό τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων καυσίμων βάζει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027, για κάθε συναλλαγή χονδρικής (B2B) σε πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο, από το πρώτο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει - έναντι αυτών - τιμολόγιο. Κι αυτό για τί από το 2027 δεν θα γίνονται δεκτές, για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία ή της επιχείρησης, απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων (δηλαδή χωρίς ΑΦΜ πελάτη).

Εκμεταλλευόμενοι το καθεστώς που είχε θεσπιστεί πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη διαβίβαση στο myDATA, διάφοροι επιτήδειοι εμφάνιζαν δαπάνες, χωρίς να έχουν κάνει στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα έξοδα, με σκοπό να πληρώνουν λιγότερο φόρο. Με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο myDATA, μέσω της έκδοσης του τιμολογίου.