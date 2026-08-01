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Το πρώτο προωθητικό βίντεο του ΑΝΤ1 για τη νέα σεζόν του «Καλημέρα Ελλάδα» δεν άφησε ασυγκίνητο τον Φοίβο Παπαδάκη. Ο γιος του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη αντέδρασε δημόσια μέσα από τα social media, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η νέα εποχή της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής.

Οι αναρτήσεις του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές, με τον ίδιο να κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στην εκπομπή που, όπως ανέφερε, έχτισε ο πατέρας του.

Το teaser με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1 στους επίσημους λογαριασμούς του, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης εμφανίζονται να συστήνονται στους τηλεθεατές με χιουμοριστική διάθεση, λίγο πριν αναλάβουν την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» από τον Σεπτέμβριο.

Στο teaser ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Άκης Παυλόπουλος: «Εσύ θες να σου πούμε τι κάνουμε εδώ; Ο κύριος Χιώτης θα σου πει.»

Βασίλης Χιώτης: «Τώρα στα γεράματα, μάθε γέρο γράμματα.»

Άκης Παυλόπουλος: «Θα ξυπνάει νωρίς...»

Βασίλης Χιώτης: «Μη μου το ξαναπείς αυτό, πονάω. Αλλά έχω τον Άκη δίπλα, οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.»

Άκης Παυλόπουλος: «Θα έρχεται ο Χιώτης, θα κοιμάμαι εγώ, κάπως έτσι θα πηγαίνει...»

Το βίντεο συνοδευόταν από τη λεζάντα:

«Πόσο έτοιμοι είναι για πρωινό ξύπνημα; Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος από Σεπτέμβρη θα λένε την πρώτη καλημέρα σε όλη την Ελλάδα!»

Η δημόσια αντίδραση του Φοίβου Παπαδάκη

Το teaser προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Φοίβου Παπαδάκη, ο οποίος επέλεξε να εκφράσει δημόσια τη διαφωνία του.

Κάτω από την ανάρτηση του ΑΝΤ1 άφησε το εξής σχόλιο:

Η αντίδρασή του δεν σταμάτησε εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσε και ένα Instagram Story, στο οποίο έκανε αναφορά στον επίσημο λογαριασμό του ΑΝΤ1, γράφοντας:

«Ντροπή στη μνήμη του πατέρα μου . Αυτό έχω να πω μόνο ως γιος του».

Η αντίδρασή του δεν σταμάτησε εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσε και ένα Instagram Story, στο οποίο έκανε αναφορά στον επίσημο λογαριασμό του ΑΝΤ1, γράφοντας:

«Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου».

Αμέσως μετά έκανε ακόμα μια ανάρτηση:

Μια εκπομπή άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Γιώργο Παπαδάκη

Το «Καλημέρα Ελλάδα» αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ενημερωτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και ταυτίστηκε όσο λίγες με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος αποχώρησε από την καθημερινή παρουσίαση το καλοκαίρι του 2025, ύστερα από 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον αέρα του ΑΝΤ1, ενώ λίγους μήνες αργότερα έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία τηλεοπτική παρακαταθήκη.

Η νέα σεζόν βρίσκει πλέον τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη στο τιμόνι της ιστορικής εκπομπής, με το πρώτο teaser να ανοίγει ήδη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά και την έντονη δημόσια αντίδραση του Φοίβου Παπαδάκη.