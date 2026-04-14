Μηδενική ανοχή στους δρόμους: Ο βαρύς πέλεκυς του νέου Κ.Ο.Κ. για κράνος και κόντρες

Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους την Άνοιξη του 2026 αλλάζει, όχι πάντα εθελούσια, αλλά μέσα από την ένταση των ελέγχων και την αυστηροποίηση των κανόνων. Η 41η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» ολοκληρώθηκε με έναν απολογισμό που προβληματίζει: Περισσότερες από 1.070 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε όλη τη χώρα, αποδεικνύοντας ότι ο δρόμος προς τη συμμόρφωση είναι ακόμα μακρύς.

Το «σαφάρι» για το κράνος: Η Αττική στην πρωτιά

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το διάστημα 6 έως 12 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν 15.320 έλεγχοι. Το αποτέλεσμα; Συνολικά 996 οδηγοί και 76 επιβάτες πιάστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς το βασικότερο μέσο προστασίας τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή, με την Αττική να κρατά τα σκήπτρα της αρνητικής πρωτιάς (434 παραβάσεις), ακολουθούμενη από τη Δυτική Ελλάδα (97) και την Κρήτη (93). Το γεγονός ότι ακόμα και 160 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.) τιμωρήθηκαν, δείχνει πως η Τροχαία πλέον δεν κάνει διακρίσεις, στοχεύοντας στην ασφάλεια κάθε χρήστη του οδικού δικτύου.

Οικονομικό «Σοκ» και αφαίρεση διπλώματος

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) δεν αστειεύεται. Το μήνυμα είναι σαφές: Η αμέλεια κοστίζει ακριβά.

Αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες και 350 ευρώ πρόστιμο περιμένουν τον οδηγό που δεν φορά κράνος – ή που επιτρέπει στον συνεπιβάτη του να μετακινείται απροστάτευτος.

Ακόμα και οι επιβάτες πλέον έρχονται αντιμέτωποι με το ίδιο βαρύ πρόστιμο των 350 ευρώ.

Σχολιάζοντας τις αλλαγές, είναι προφανές ότι η Πολιτεία μετακινεί το βάρος από την απλή «σύσταση» στην πραγματική τιμωρία. Η υποτροπή, μάλιστα, οδηγεί σε ακόμα αυστηρότερες κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να εκριζωθεί η νοοτροπία του «έλα καημένε, εδώ δίπλα πάω».

Φρένο στις κόντρες των Νοτίων Προαστίων

Παράλληλα με το κράνος, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έστρεψε το βλέμμα της στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στις 7 και 8 Απριλίου, οι Ομάδες Ο.Ε.Π.Τ.Α. έστησαν μπλόκα σε Ελληνικό, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη για να προλάβουν τους επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες.

Ο απολογισμός της διήμερης εξόρμησης περιλαμβάνει 42 παραβάσεις, με την «επίδειξη ικανοτήτων» και την έλλειψη πινακίδων να κυριαρχούν. Η αφαίρεση 12 αδειών οδήγησης και 10 αδειών κυκλοφορίας σε μόλις 48 ώρες στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: η δημόσια άσφαλτος δεν είναι πίστα αγώνων.

Η ουσία πίσω από τους αριθμούς

Πέρα από τα πρόστιμα και τις στατιστικές, η ουσία της εκστρατείας παραμένει η ανθρώπινη ζωή. Το κράνος δεν είναι ένας νομικός καταναγκασμός ούτε ένα διακοσμητικό αξεσουάρ. Είναι η λεπτή γραμμή που χωρίζει ένα ατύχημα από μια τραγωδία.

Η ευθύνη του οδηγού για τον επιβάτη

Πολλοί οδηγοί εστιάζουν μόνο στο δικό τους κράνος. Ωστόσο, ο νέος Κ.Ο.Κ. είναι αμείλικτος: Αν ο επιβάτης σου δεν φοράει κράνος, την αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες την υφίσταται ο οδηγός. Δηλαδή, η αμέλεια κάποιου άλλου μπορεί να σε αφήσει χωρίς δίπλωμα για έναν μήνα, πέρα από το χρηματικό πρόστιμο. Οι έλεγχοι σε επαγγελματίες διανομείς –με 10 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα– δείχνουν ότι η πίεση του χρόνου δεν αποτελεί πλέον δικαιολογία για την έκθεση σε κίνδυνο. Η Ελληνική Αστυνομία υπόσχεται καθημερινή παρουσία, όχι για να εισπράξει, αλλά για να εδραιώσει μια κουλτούρα όπου η ασφάλεια θα είναι αυτονόητη επιλογή και όχι αποτέλεσμα του φόβου για το πρόστιμο.

Ο ρόλος των εργοδοτών (για τους αναβάτες Delivery)

Η Τροχαία δίνει έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της συμμόρφωσης μετακινείται και στις επιχειρήσεις. Δεν τιμωρείται πλέον μόνο ο διανομέας «της ώρας», αλλά ελέγχεται αν ο εργοδότης έχει παράσχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και αν επιβάλλει τη χρήση του.

Η άνοδος των Ε.Π.Η.Ο. (Πατίνια)

Οι 160 παραβάσεις σε μια εβδομάδα δείχνουν ότι η περίοδος χάριτος για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα έληξε. Το πρόστιμο των 30 ευρώ μπορεί να φαίνεται μικρό σε σχέση με τα 350 ευρώ της μηχανής, αλλά οι έλεγχοι είναι πλέον συστηματικοί και καθολικοί.



Στο τέλος της ημέρας, η ευθύνη βαραίνει τον καθένα μας. Ο δρόμος είναι κοινός, και η προστασία της ζωής ξεκινά από το κούμπωμα του κράνους.