Ο Mike παραχώρησε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, τις δύσκολες στιγμές των θεραπειών, αλλά και την υιοθεσία του.

«Εκεί που ένιωθα δυνατός, ξαφνικά έγινα ανήμπορος»

Ο τραγουδιστής περιέγραψε με ειλικρίνεια τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπος με τη διάγνωση, τονίζοντας πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, η δοκιμασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.

«Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις χημειοθεραπείες και στην έντονη εξάντληση που βίωσε.

«Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές. Για να πάω δέκα μέτρα κουραζόμουν. Εκεί που βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ δυνατό, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος», εξομολογήθηκε.

Η εξομολόγηση για την υιοθεσία

Ο Mike μίλησε και για το γεγονός ότι είναι υιοθετημένος, αποκαλύπτοντας πως γνώριζε την αλήθεια από πολύ μικρή ηλικία.

«Δεν ξέρω αν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να ψάξω τους βιολογικούς μου γονείς. Δεν με ενδιαφέρει. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι ήμουν υιοθετημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν από μια ενόχληση που αρχικά απέδωσε στη γυμναστική. Οι εξετάσεις, όμως, έδειξαν ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπείες, καταφέρνοντας τελικά να βγει νικητής από τη δύσκολη μάχη.