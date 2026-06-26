Η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Μίκι Ρουρκ στο Λος Άντζελες προκάλεσε έντονο σχολιασμό, καθώς ο 73χρονος ηθοποιός εθεάθη χωρίς δόντια και με εμφανώς καταβεβλημένη εικόνα, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια με την έξωσή του από την κατοικία όπου διέμενε.

Φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα και γυαλιά ηλίου, ο διάσημος ηθοποιός περπάτησε στους δρόμους της πόλης, με την εμφάνισή του να προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές του.

Disheveled Mickey Rourke shows off missing teeth after being evicted from LA home https://t.co/pHTYqWRzPs pic.twitter.com/uU180JJHbe — Page Six (@PageSix) June 25, 2026

Η έξωση και οι οφειλές των 60.000 δολαρίων

Στα τέλη του 2025, ο Μίκι Ρουρκ αποχώρησε από το σπίτι όπου διέμενε στο Λος Άντζελες, καθώς είχαν συσσωρευτεί ανεξόφλητα ενοίκια ύψους περίπου 60.000 δολαρίων.

Ωστόσο, μέσω των εκπροσώπων του είχε υποστηρίξει ότι η απόφασή του να διακόψει τις πληρωμές δεν ήταν αυθαίρετη, αλλά οφειλόταν στις ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες του ακινήτου.

Όπως είχε αναφέρει, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τρωκτικά, ενώ το μπάνιο και τα υδραυλικά παρουσίαζαν συνεχείς βλάβες, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για επισκευές.

Αρνήθηκε δωρεά 100.000 δολαρίων

Την ίδια περίοδο, φίλοι και θαυμαστές του συγκέντρωσαν περίπου 100.000 δολάρια μέσω καμπάνιας GoFundMe, με στόχο να τον στηρίξουν οικονομικά.

Ο ίδιος, όμως, αρνήθηκε να αποδεχθεί το ποσό, χαρακτηρίζοντας δημόσια την πρωτοβουλία «ταπεινωτική».

Σε ανακοίνωσή του είχε τονίσει ότι η μη καταβολή του ενοικίου δεν ήταν μια εύκολη επιλογή, αλλά αποτέλεσμα της αδυναμίας του να συνεχίσει να πληρώνει για ένα σπίτι, το οποίο –όπως υποστήριξε– παρέμενε σε κακή κατάσταση παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του για επισκευές.