Μικρόφωνα ξεχάστηκαν ανοιχτά σε αγώνα και εξέθεσαν παρουσιάστρια: «Έχει ανοιχτή σχέση με πολλούς»

Τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε αγώνες τένις έγινε viral καθώς τα μέλη αυτού είχαν ξεχάσει τα μικρόφωνα ανοιχτά κατά την διάρκεια live μετάδοσης και πιάστηκαν να συζητούν για την ερωτική ζωή της τηλεπαρουσιάστριας Κάρολ Βόρντερμαν.

Το εν λόγω περιστατικό συνέβει στο Porsche Tennis Grand Prix στη Στουτγάρδη, την ώρα της προπόνησης των Άλεξ Φάλα και Ίγκα Σφιόντεκ. Όπως φαίνεται οι πρωταγωνιστές δεν γνώριζαν ότι η προπόνηση μεταδίδεται live στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρνουά και πιάστηκαν να συζητούν την ερωτική ζωή της Ουαλής παρουσιάστριας Κάρολ Βόρντερμαν, αποκαλύπτοντας μάλιστα και αρκετά πικάντικες λεπτομέρειες. Όπως ήταν λογικό οι ακροατές έμειναν άναυδοι και μέσα σε λίγα λεπτά το οπτικοακουστικό υλικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η κουβέντα τους αφορούσε την 65χρονη πλέον Κάρολ Βόρντερμαν, πρώην σταρ του Countdown και πλέον τηλεπαρουσιάστρια. Ένας από τους εμπλεκόμενους λέει πως έχει κάνει ανόρθωση οπισθιών, κάτι που η ίδια έχει αρνηθεί στο παρελθόν, ενώ ένας άλλος άνδρας λέει πως «Βγήκε και είπε ότι έχει μια ανοιχτή σχέση με πέντε ή έξι άντρες».

«Με πέντε ή έξι άντρες;» ρώτησε ένας άλλος. «Καλό κορίτσι. Ουάου» λέει ο τρίτος. Στην συνέχεια της συζήτησης φαίνεται να αναφέρεται από κάποιον πως «Την ακολουθώ στο Instagram, επειδή είναι από το Σαουθάμπτον», με τον συνομιλητή του να απαντάει: «Είσαι τόσο stalker».

Πάντως σύμφωνα με την Wales Online, κανένας από τους άνδρες δεν έχει σχέση με την WTA, ενώ ρεπορτάζ αναφέρουν πως οι τρείς τους νιώθουν ντροπιασμένοι μετά από το συγκεκριμένο συμβάν που έκανε τον γύρο του κόσμου.

