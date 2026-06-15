Μικροπλαστικά από τα ελαστικά: Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες για τη «σιωπηλή» ρύπανση των δρόμων

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Κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο κινείται στους δρόμους της Ευρώπης, αφήνει πίσω του κάτι περισσότερο από ίχνη καύσης ή φθοράς ασφάλτου. Αφήνει μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού — αόρατα στο μάτι, αλλά με μετρήσιμη περιβαλλοντική επίπτωση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA), από τη φθορά των ελαστικών απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 360.000 έως 540.000 τόνοι μικροπλαστικών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αλλά λιγότερο ορατές, πηγές ρύπανσης από πλαστικό στο περιβάλλον.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)

Τα ελαστικά ως «σιωπηλή βιομηχανία μικροπλαστικών»

Τα επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούν τη βασικότερη πηγή αυτών των εκπομπών. Καθώς τα ελαστικά φθείρονται στην άσφαλτο, αποδεσμεύουν μικροσωματίδια που δεν εξαφανίζονται: παραμένουν στο περιβάλλον, διασπείρονται μέσω της βροχής και των αποχετεύσεων και καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες και τελικά στη θάλασσα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων εκτιμά ότι περίπου 176.000 τόνοι ακούσιων μικροπλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στα επιφανειακά ύδατα της Ευρώπης. Ένα σημαντικό μέρος αυτών προέρχεται από την κυκλοφορία οχημάτων.

Από τον δρόμο στο νερό και τον αέρα



Η πορεία των σωματιδίων αυτών δεν περιορίζεται στο οδόστρωμα.

Τα μικροπλαστικά από τα ελαστικά:

μεταφέρονται με το νερό της βροχής σε αποχετευτικά δίκτυα και υδάτινα συστήματα

αιωρούνται στην ατμόσφαιρα ως εξαιρετικά λεπτά σωματίδια

καταλήγουν στο έδαφος, όπου συσσωρεύονται σταδιακά

Τα υλικά αυτά περιέχουν όχι μόνο καουτσούκ, αλλά και πρόσθετα χημικά όπως αντιοξειδωτικά και άλλες βιομηχανικές ουσίες, γεγονός που εντείνει την περιβαλλοντική ανησυχία.

Το νέο ρυθμιστικό «φρένο» της ΕΕ: Euro 7



Αντιμέτωπη με την αυξανόμενη επιστημονική τεκμηρίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσει πλέον τη φθορά των ελαστικών στο ρυθμιστικό της πλαίσιο για τις εκπομπές.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1257 (Euro 7) εισάγει για πρώτη φορά προδιαγραφές που στοχεύουν άμεσα στη μείωση της εκπομπής μικροπλαστικών από τα ελαστικά.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής είναι σταδιακό:

από το 2028: νέες προδιαγραφές για ελαστικά επιβατικών οχημάτων (κατηγορία C1)

από το 2030: επέκταση σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (C2) και νέα οχήματα

από το 2032: ένταξη βαρέων επαγγελματικών ελαστικών (C3)

Τι αλλάζει για τη βιομηχανία

Στην πράξη, οι κατασκευαστές ελαστικών καλούνται να επανασχεδιάσουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε ολόκληρη την ήπειρο.

Τα νέα ελαστικά θα πρέπει:

να φθείρονται λιγότερο κατά τη χρήση

να εκπέμπουν μειωμένη ποσότητα μικροσωματιδίων

να συμμορφώνονται με αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν αφορά τους ήδη υπάρχοντες οδηγούς ή τα ελαστικά που κυκλοφορούν σήμερα, αλλά το τι θα παράγεται και θα πωλείται στο μέλλον στην ευρωπαϊκή αγορά.

eurokinissi

Η «αόρατη» ρύπανση ως νέο πεδίο περιβαλλοντικής πολιτικής

Η προσπάθεια της ΕΕ να περιορίσει τα μικροπλαστικά από τα ελαστικά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική: τη ρύθμιση των λεγόμενων «μη σκόπιμων εκπομπών».

Σε αντίθεση με τις εκπομπές καυσαερίων, αυτές οι πηγές ρύπανσης δεν προέρχονται από καύση ή παραγωγική διαδικασία, αλλά από τη φυσική φθορά υλικών.

Και ακριβώς γι’ αυτό θεωρούνται πιο δύσκολες στη διαχείριση — αλλά και πιο κρίσιμες για τη συνολική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ένα πρόβλημα που δεν φαίνεται, αλλά μετριέται

Η φθορά των ελαστικών δεν αφήνει καπνό, ούτε οσμή. Αφήνει όμως αριθμούς: εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι υλικών που διασπείρονται κάθε χρόνο στο περιβάλλον.

Και πλέον, αυτοί οι αριθμοί μετατρέπονται σε κανονισμούς, χρονοδιαγράμματα και τεχνολογικές απαιτήσεις.

Το αν θα αρκέσουν για να αναχαιτίσουν μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές μικροπλαστικής ρύπανσης, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ