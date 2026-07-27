Μικροπλαστικά στην καρδιά: Νέα μελέτη τα συνδέει με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος

Μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού φαίνεται ότι δεν περιορίζονται πλέον στο περιβάλλον, αλλά μπορούν να φτάσουν μέχρι το ανθρώπινο αίμα και την καρδιά. Νέα μελέτη εντόπισε μεγαλύτερη παρουσία μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στα αγγεία ασθενών που υπέστησαν οξύ έμφραγμα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και το κάπνισμα.

Η έρευνα, που εξέτασε ασθενείς με διαφορετικά επίπεδα στεφανιαίας νόσου, προσφέρει νέα στοιχεία για έναν πιθανό ρόλο των πλαστικών σωματιδίων στην υγεία της καρδιάς. Οι επιστήμονες ωστόσο τονίζουν ότι τα ευρήματα δείχνουν μια πιθανή συσχέτιση και δεν αποδεικνύουν ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν από μόνα τους εμφράγματα.

Τα μικροπλαστικά είναι μικρά κομμάτια πλαστικού με διάμετρο μικρότερη των 5 χιλιοστών, ενώ τα νανοπλαστικά είναι ακόμη μικρότερα και μπορούν να μετρηθούν σε εκατομμυριοστά του μέτρου. Τα σωματίδια αυτά βρίσκονται πλέον παντού: στο νερό, στον αέρα, στα τρόφιμα και σε πολλά καθημερινά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες εξετάζουν αν μπορούν να περάσουν στον ανθρώπινο οργανισμό και να επηρεάσουν λειτουργίες όπως τη φλεγμονή και τη λειτουργία των αγγείων.

Στη νέα μελέτη συμμετείχαν 61 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία, μια εξέταση που επιτρέπει στους γιατρούς να ελέγξουν την κατάσταση των αρτηριών της καρδιάς. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: 19 άτομα που είχαν υποστεί οξύ έμφραγμα με πλήρη απόφραξη αρτηρίας, 20 ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο και 22 άτομα χωρίς σημαντικές αλλοιώσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες. Οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος τόσο από την περιφέρεια του οργανισμού όσο και απευθείας από τις στεφανιαίες αρτηρίες. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ειδικές εργαστηριακές τεχνικές για να εντοπίσουν την παρουσία, την ποσότητα και το είδος των πλαστικών σωματιδίων.

Ποια ήταν τα ευρήματα της μελέτης

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. μικροπλαστικά και νανοπλαστικά εντοπίστηκαν στο 84% των ασθενών με οξύ έμφραγμα. Αντίθετα, βρέθηκαν στο 40% των ασθενών με χρόνια στεφανιαία νόσο και περίπου στο 32% των ατόμων χωρίς προβλήματα στις στεφανιαίες αρτηρίες. Επιπλέον, οι ασθενείς που είχαν υποστεί έμφραγμα δεν είχαν απλώς περισσότερα πλαστικά σωματίδια, αλλά παρουσίαζαν και μεγαλύτερη ποικιλία τύπων πλαστικού. Το πιο συχνό υλικό ήταν το πολυαιθυλένιο, ένα από τα πιο διαδεδομένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες, σακούλες και πολλά καθημερινά αντικείμενα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μικροπλαστικών εντοπίστηκαν μέσα στα αγγεία της καρδιάς, ιδιαίτερα κοντά στο σημείο όπου είχε δημιουργηθεί η απόφραξη που προκάλεσε το έμφραγμα. Το εύρημα αυτό οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση ότι τα πλαστικά σωματίδια μπορεί να συνδέονται με διαδικασίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ή την αστάθεια των αθηρωματικών πλακών.

Η πιθανή σχέση με τη φλεγμονή

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της μελέτης ήταν η σχέση ανάμεσα στην παρουσία μικροπλαστικών και στους δείκτες φλεγμονής. Οι ασθενείς με έμφραγμα είχαν υψηλότερα επίπεδα της ιντερλευκίνης-6 και του ΤΝF-α, δύο ουσιών που δείχνουν ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, δηλαδή που αυξάνονται όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση έντονης φλεγμονής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδά τους ήταν ακόμη υψηλότερα σε δείγματα αίματος από τις στεφανιαίες αρτηρίες ασθενών όπου είχαν ανιχνευθεί μικροπλαστικά. Η φλεγμονή θεωρείται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου, καθώς μπορεί να επηρεάσει τα τοιχώματα των αγγείων και να κάνει τις αθηρωματικές πλάκες πιο ευάλωτες σε ρήξη.

Ρύπανση και κάπνισμα φαίνεται να παίζουν ρόλο

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης αν η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με την παρουσία πλαστικών σωματιδίων στο αίμα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα μικροσωματίδια PM2.5, έναν από τους πιο επιβαρυντικούς ρύπους που συνδέονται ήδη με καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι ασθενείς με έμφραγμα είχαν μεγαλύτερη έκθεση σε PM2.5 τόσο την ημέρα της νοσηλείας τους όσο και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών. Παράλληλα, τα μικροπλαστικά εντοπίζονταν συχνότερα σε άτομα που είχαν εκτεθεί σε υψηλότερα επίπεδα αυτών των ρύπων.

Ο πιο ισχυρός ανεξάρτητος παράγοντας που συνδέθηκε με την παρουσία μικροπλαστικών ήταν το κάπνισμα. Οι καπνιστές είχαν σχεδόν εξαπλάσιες πιθανότητες να εμφανίζουν ανιχνεύσιμα πλαστικά σωματίδια στο αίμα τους σε σχέση με τους μη καπνιστές. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο καπνός του τσιγάρου μπορεί να λειτουργεί ως ένας τρόπος μεταφοράς μικροπλαστικών στον οργανισμό, καθώς το κάπνισμα επηρεάζει τους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας των πνευμόνων και μπορεί να διευκολύνει την είσοδο ξένων σωματιδίων στην κυκλοφορία του αίματος.

Στο μικροσκόπιο πλέον και τα μικροπλαστικά για την καρδιαγγειακή υγεία

Η μελέτη προσθέτει ένα νέο κομμάτι στο παζλ της σχέσης ανάμεσα στο περιβάλλον και την καρδιαγγειακή υγεία. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η προστασία της καρδιάς στο μέλλον ίσως χρειαστεί να περιλαμβάνει όχι μόνο τη διαχείριση παραδοσιακών παραγόντων όπως η χοληστερόλη, η πίεση και το κάπνισμα, αλλά και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής έκθεσης σε μικρο/νανοπλαστικά.