Μικρορομπότ–κάψουλα ταξιδεύει μέσα στα εγκεφαλικά αγγεία και «σπάει» θρόμβους αίματος

Όταν ένα αγγείο στον εγκέφαλο φράξει, μπορεί να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο – μια κατάσταση που συχνά έχει σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες συνέπειες. Μια διεθνής ερευνητική ομάδα από το Βίρτσμπουργκ και τη Ζυρίχη ανέπτυξε μια πρωτοποριακή μικρορομποτική κάψουλα, ικανή να κινείται μέσα στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου και να αποδομεί θρόμβους αίματος. Η καινοτομία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια εντελώς νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού.

Δες πώς λειτουργεί το μικρορομπότ και πόσο κοντά βρίσκεται στην κλινική χρήση!