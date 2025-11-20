Επιστήμη & Τεχνολογία νανοτεχνολογία Υγεία

Μικρορομπότ–κάψουλα ταξιδεύει μέσα στα εγκεφαλικά αγγεία και «σπάει» θρόμβους αίματος

Η συσκευή διαθέτει νανοσωματίδια σιδήρου, τα οποία της επιτρέπουν να κατευθύνεται με μαγνήτες.

ΕΤΗ Ζurich
ΕΤΗ Ζurich
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Όταν ένα αγγείο στον εγκέφαλο φράξει, μπορεί να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο – μια κατάσταση που συχνά έχει σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες συνέπειες. Μια διεθνής ερευνητική ομάδα από το Βίρτσμπουργκ και τη Ζυρίχη ανέπτυξε μια πρωτοποριακή μικρορομποτική κάψουλα, ικανή να κινείται μέσα στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου και να αποδομεί θρόμβους αίματος. Η καινοτομία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια εντελώς νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού.

Δες πώς λειτουργεί το μικρορομπότ και πόσο κοντά βρίσκεται στην κλινική χρήση!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Επιστήμη & Τεχνολογία νανοτεχνολογία Υγεία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader