Μικρότερες αυξήσεις στις εισφορές από το 2026 για επαγγελματίες και αγρότες

Μικρότερες του αναμενομένου θα είναι οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς αποφασίστηκε τελικά η εφαρμογή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αντί του Δείκτη Μεταβολής Μισθών.

Η επιλογή αυτή μειώνει σημαντικά το ύψος της επιβάρυνσης, καθώς ο δείκτης μισθών θα οδηγούσε σε αυξήσεις της τάξης του 5,5% έως 6%, σχεδόν διπλάσιες από αυτές που τελικά θα ισχύσουν.

Έτσι, η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία αποτελεί και την κατηγορία όπου εντάσσεται η πλειονότητα των μη μισθωτών, θα διαμορφωθεί το 2026 στα 260,53 ευρώ τον μήνα, έναντι των 254 ευρώ που καταβάλλονται σήμερα. Αν εφαρμοζόταν ο Δείκτης Μεταβολής Μισθών, το αντίστοιχο ποσό θα έφθανε τα 268,6 ευρώ, διαφορά που αποτυπώνει το μέγεθος της επιβάρυνσης που τελικά αποφεύχθηκε.

Οι αυξήσεις στις εισφορές, αν και περιορισμένες, αφορούν όλες τις επιμέρους καλύψεις. Για την κύρια σύνταξη η επιβάρυνση για τους μη μισθωτούς εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 5 έως 16 ευρώ τον μήνα, ενώ για τους αγρότες από 3,5 έως 10 ευρώ.

Στην επικουρική ασφάλιση η μηνιαία αύξηση διαμορφώνεται μεταξύ 1 και 2 ευρώ, ενώ στην εφάπαξ παροχή μεταξύ 0,70 και 1,10 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι οι αναπροσαρμογές είναι οι χαμηλότερες δυνατές με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εξακολουθούν να επιβαρύνουν έναν κλάδο που βρίσκεται ήδη σε καθεστώς οικονομικής πίεσης.

8 στους 10 επαγγελματίες ασφαλίζονται στο ελάχιστο επίπεδο εισφορών

Στην πράξη, το μεγαλύτερο μέρος των μη μισθωτών συνεχίζει να επιλέγει την πρώτη και φθηνότερη ασφαλιστική κατηγορία. Οκτώ στους δέκα επαγγελματίες ασφαλίζονται στο ελάχιστο επίπεδο εισφορών, ενώ το ποσοστό όσων επιλέγουν μεσαίες ή υψηλότερες κατηγορίες δεν ξεπερνά το 20%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας στην πρώτη κατηγορία βρίσκεται μόλις στο 60%, ένδειξη των σημαντικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί επαγγελματίες στην καταβολή των υποχρεώσεών τους.

Η επιλογή χαμηλών εισφορών ωστόσο έχει άμεσο αντίκτυπο στο ύψος των μελλοντικών συντάξεων. Τα στοιχεία των νέων συνταξιοδοτήσεων από το πληροφοριακό σύστημα «Ήλιος» δείχνουν ότι όσοι παραμένουν σε χαμηλές κατηγορίες για μεγάλο μέρος του επαγγελματικού τους βίου καταλήγουν να λαμβάνουν συντάξεις της τάξης των 772 έως 886 ευρώ, ακόμη και όταν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης.

Πρόκειται για μια τάση που δημιουργεί μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων, με σημαντικές συνέπειες για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος.

Αναλυτικά η εκτίμηση για τα νέα ποσά εισφορών ανά κατηγορία:

Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι

1η: 244,65 → 250,53 ευρώ

2η: 293,59 → 300,64 ευρώ

3η: 351,84 → 360,28 ευρώ

4η: 422,90 → 433,05 ευρώ

5η: 506,78 → 518,95 ευρώ

6η: 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

1η: 45,43 → 46,52 ευρώ

2η: 54,76 → 56,07 ευρώ

3η: 65,25 → 66,81 ευρώ

Εφάπαξ παροχή

1η: 30,29 → 31,02 ευρώ

2η: 36,12 → 36,99 ευρώ

3η: 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ)

1η: 145,63 → 149,13 ευρώ

2η: 174,74 → 178,93 ευρώ

3η: 209,69 → 214,72 ευρώ

4η: 251,63 → 257,67 ευρώ

5η: 302,90 → 310,17 ευρώ

6η: 394,94 → 404,43 ευρώ