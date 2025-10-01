Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Τον ήθελα πιο λεβέντη» - Έξαλλος και ο Αρναούτογλου

Το θέμα με το πρόσφατο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη απασχόλησε και πάλι το «Buongiorno». Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε θέση με σκληρά λόγια: «Δίπλα από τον μαντρότοιχο που έριξε, υπήρχε το φυσικό αέριο και αν είχαμε κάποια έκρηξη, τώρα θα μιλούσαμε με άλλες διαστάσεις. Εγώ ξέρεις τι ζητάω; Κατεβασμένο κεφάλι, ένα συγγνώμη και τελειώνει. Όχι παραινέσεις περί θεάτρου, τέχνης και δεν ασχολείστε με τα σωστά και ασχολείστε με τα ολίγα.

Είχε ολόκληρη εκπομπή με τη Ναταλία (Γερμανού) και μετά βρήκε να πει την αλήθεια και να την αρθρώσει; Όταν είναι θύτης, τότε θα αναφερθεί στα περί πολιτισμού; Τότε θα κάνει κριτική; Εγώ τον αγαπάω σαν τύπο και μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Είναι και σύντροφος της Δέσποινας που εκτιμάω. Τον θέλω πιο λεβέντη εν προκειμένω. Ή χαμηλότεροι τόνοι και να πει ναι, συγγνώμη!»

«Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά μίλησε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που ανέφερε σχετικά: «Για τον κύριο Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζαλίστηκε και να έπαθε κάτι. Γενικά όμως μιλάω, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Κι ας είναι ο γιος μου, η μάνα μου. Ούτε κλάματα, ούτε τίποτα! Όποιος πίνει και οδηγεί και δημιουργεί ατυχήματα ή δυστυχήματα, είναι φόνος εκ προ μελέτης. Φυλακή πέντε χρόνια, και όλα τα χρήματα, και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ».