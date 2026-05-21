Μίλτος Καρατζάς: «Ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα»

Ο μουσικός παραγωγός εξήγησε ότι η περιπέτεια της υγείας του θορύβησε πάρα πολύ τα παιδιά του που φοβήθηκαν ότι θα τον χάσουν.

Φωτεινή Λασπά

Ο Μίλτος Καρατζάς αποκάλυψε στην εκπομπή «Happy Day» την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του που τελικά είχε αίσιο τέλος και ανέφερε:

«Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, πλέον είμαι καλά. Είχα πάθει μια σοβαρή ουρολοίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνομένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν. Ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά»

Παραμονή Χριστουγέννων του 2024 μπαίνεις ο γιος μου στο σπίτι και με βλέπει λιπόθυμο στο πάτωμα. Με πήρε, με πήγε στο νοσοκομείο και ακολούθησαν τα υπόλοιπα».

