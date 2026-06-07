Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν φταίνε τα κορίτσια - Πείτε στα αγόρια να μην είναι μ@@@@@ς»

Ο Μίλτος Πασχαλίδης τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα της έμφυλης βίας, παίρνοντας αφορμή από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου 41χρονος άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του.

Ο τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια συναυλίας του, απευθύνθηκε στο κοινό στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους γονείς για τον τρόπο ανατροφής των παιδιών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια “πρόσεχε πού πας”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@@@@@ς».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σωστή διαπαιδαγώγηση πρέπει να ξεκινά από νωρίς, σημειώνοντας ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με την αντίληψη πως «δεν σου ανήκουν τα κορίτσια».

«Να τους το λες όταν είναι μικρά, όχι όταν είναι 40 χρονών», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η πρόληψη της έμφυλης βίας ξεκινά από την οικογένεια.

Η παρέμβαση του καλλιτέχνη εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας στην κοινωνία.