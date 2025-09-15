Μίλτος Τεντόγλου: Έφυγε για τον τελικό από το πρώτο άλμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (video)

Με μία και μοναδική προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Με ένα άλμα στα 8,17μ., ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το όριο των 8,15μ. που είχε τεθεί για την απευθείας πρόκριση.

Το άλμα του, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πρώτη του προσπάθεια, του έδωσε τη δυνατότητα να προκριθεί για τέταρτη φορά σε παγκόσμιο τελικό. Ο Τεντόγλου πήδηξε δεύτερος στο Α' προκριματικό γκρουπ και με το επιτυχημένο του άλμα, έλαβε την απευθείας πρόκριση. Στον τελικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49 ώρα Ελλάδας, θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στη Βουδαπέστη.