Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA βρέθηκε καλεσμένη η Μιμή Ντενίση, με αφορμή την παρουσίαση του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», το οποίο ξεκίνησε το διεθνές του ταξίδι από τις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απουσία της από τη θεατρική σκηνή, παραδεχόμενη πόσο της έχει λείψει η επαφή με το κοινό και η ζωντανή επικοινωνία που προσφέρει το θέατρο, ενώ αποκάλυψε τα σχέδιά της για την επιστροφή στο σανίδι.

«Ο κόσμος μου λέει ότι τους λείπω από το θέατρο. Και εμένα μου λείπει, είναι αλήθεια. Οι ηθοποιοί του θεάτρου νομίζω ότι είμαστε σαν ναρκομανείς. Δηλαδή όση επιτυχία και να έχεις, μέσα από την οθόνη επειδή δεν βλέπεις τον άμεσο αντίκτυπο, το θέατρο έχει αυτό το πράγμα. Είναι μπροστά σου και ξέρεις ότι τώρα κλαίει, τώρα γελάει, τώρα του άρεσε, τώρα πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο γιατί δεν του πολυάρεσε».

Όσον αφορά την επιστροφή της στο θέατρο η γνωστή ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Του χρόνου πιστεύω, δεν ξέρω αν θα είναι από την αρχή ή από τα Χριστούγεννα, θα παίξω. Δεν νομίζω να κρατηθώ για πάρα πολύ. Εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα: πολλές ιδέες! Δεν έχω μόνο μια. Όταν έχω μια είμαι πολύ ευχαριστημένη και όλοι γύρω μου. Οι οποίοι με βλέπουν και τώρα και με ψιλοβρίζουν. Δεν μπορώ να πω το αντικείμενο της ιδέας μου, μόνο το υποκείμενο»

Στο ενδεχόμενο ενασχόλησής της με την πολιτική η Μιμή Ντενίση τόνισε πως: «Την πολιτική δεν την απομακρύνω όσο παλαιότερα. Θα σου πω γιατί… Όχι ότι έχω επιθυμία να κατέβω στις εκλογές. Αλλά επειδή αυτά που κάνω, πολιτικά είναι στην ουσία. Δηλαδή αυτά που κάνω για την χώρα έχουν ένα περιτύλιγμα του καλλιτεχνικού και του πιο λαμπερού γιατί θέλω να προσελκύω τον κόσμο. Ας πούμε και το θέμα που κάνουμε τώρα, δεν είναι το ίδιο.

Έχουμε πολύ σπουδαίους ιστορικούς, αρχαιολόγους και πολιτικούς, μπορούν να βγουν να μιλήσουν για αυτό. Πόσο μένει στο μυαλό του θεατή μια ομιλία; Άλλο είναι να έχεις ένα φιλμ που έχει μέσα και αυτούς τους ανθρώπους και το βλέπει και αυτός που δεν έχει ιδέα και του μένει. Εγώ αυτή τη δουλειά κάνω, οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω μια θέση θεσμική και αμισθί, οτιδήποτε. Επειδή αυτό που κάνω έχει ένα αντίκτυπο και στο εξωτερικό».