Μιμή Ντενίση: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν μπορεί να έχουν το όνομα του κλέφτη»

Με αφορμή το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», η Μιμή Ντενίση μίλησε για το διαχρονικό αίτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, διατυπώνοντας μια ξεκάθαρη θέση.

Η γνωστή ηθοποιός και δημιουργός υποστήριξε πως δεν είναι δυνατόν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού να εξακολουθεί να είναι γνωστό διεθνώς με το όνομα εκείνου που το αφαίρεσε από τον φυσικό του χώρο.

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν μπορεί να έχουν το όνομα του κλέφτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ο όρος «Ελγίνεια Μάρμαρα» δεν αποδίδει τη σωστή ιστορική διάσταση της υπόθεσης.

Το ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν»

Η Μιμή Ντενίση εξήγησε ότι το νέο ντοκιμαντέρ αξιοποιεί ιστορικές πηγές, προσωπικές επιστολές και δραματοποιημένες σκηνές, επιχειρώντας να φωτίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας γύρω από την απομάκρυνση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μορφή της Λαίδης Έλγιν και στα γεγονότα που σημάδεψαν μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως.

«Χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο λόγια»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι η ολοκλήρωση της παραγωγής δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς χρειάστηκε πολυετής προσπάθεια μέχρι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.

Όπως τόνισε, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτούν ουσιαστική στήριξη και όχι μόνο δημόσιες δηλώσεις υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ντοκιμαντέρ μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό επιχείρημα στη διεθνή συζήτηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Στόχος της, όπως ανέφερε, δεν ήταν μόνο η δημιουργία ενός ιστορικού έργου, αλλά και η ενίσχυση της προσπάθειας για την επιστροφή ενός από τα σημαντικότερα σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού στον τόπο όπου ανήκει.