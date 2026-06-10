«Μην απαντήσετε»: Τι προβλέπει το σχέδιο όταν οι εξωγήινοι στείλουν μήνυμα στη Γη- Οι οκτώ συστάσεις

Τί θα συνέβαινε αν αύριο ένα τηλεσκόπιο κατέγραφε ένα σήμα που δεν θα μπορούσε να προέρχεται από τη Γη; Αν επιστήμονες επιβεβαίωναν ότι, κάπου στο Σύμπαν, υπάρχει ένας άλλος νοήμων πολιτισμός;

Το ερώτημα μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον ένα ζήτημα που απαιτεί συγκεκριμένους κανόνες, διαδικασίες και παγκόσμιο συντονισμό.

Η Διεθνής Ακαδημία Αστροναυτικής (International Academy of Astronautics - IAA), ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της διαστημικής έρευνας, επικαιροποίησε για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από 15 χρόνια τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ανίχνευσης εξωγήινης νοημοσύνης.

Και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των νέων κατευθυντήριων γραμμών είναι ότι προβλέπουν ρητά πως, ακόμη κι αν λάβουμε μήνυμα από έναν εξωγήινο πολιτισμό, δεν θα πρέπει να απαντήσουμε αμέσως.



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Η «ημέρα της Αποκάλυψης» δεν θα είναι όπως στις ταινίες

Οι νέοι κανόνες διαμορφώθηκαν από την Επιτροπή SETI της IAA, υπό την καθοδήγηση του αστροφυσικού καθηγητή Μάικλ Γκάρετ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Στόχος τους είναι να καθορίσουν πώς θα αξιολογηθεί, θα επαληθευτεί και τελικά θα ανακοινωθεί στο παγκόσμιο κοινό μια πιθανή ανακάλυψη εξωγήινης νοημοσύνης.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία ταξιδεύει πιο γρήγορα από ποτέ, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την παραπληροφόρηση. Deepfakes, ψεύτικες ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας και η ακαριαία διάδοση περιεχομένου μέσω των κοινωνικών δικτύων θα μπορούσαν να μετατρέψουν μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία σε παγκόσμιο χάος μέσα σε λίγες ώρες.

Για τον λόγο αυτό, τα νέα πρωτόκολλα θέτουν ως βασική αρχή ότι καμία ανακοίνωση δεν πρέπει να γίνεται χωρίς εξαντλητική επιστημονική επαλήθευση.



Μάικλ Γκάρετ, αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ

Πρώτα η απόδειξη, μετά η ανακοίνωση



Στην καρδιά των νέων κανόνων βρίσκεται μια θεμελιώδης αρχή της επιστήμης: Οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτό σημαίνει ότι κανένα παράξενο σήμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξωγήινο πριν εξεταστεί και επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από διαφορετικούς επιστημονικούς οργανισμούς, με διαφορετικά όργανα παρατήρησης και διαφορετικές μεθοδολογίες.

Με απλά λόγια, οι επιστήμονες δεν πρόκειται να ανακοινώσουν την ύπαρξη εξωγήινων επειδή εμφανίστηκε μια ασυνήθιστη ένδειξη σε ένα τηλεσκόπιο.

Θα απαιτηθούν πολλαπλοί έλεγχοι, επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις και διεθνής επιστημονική συναίνεση πριν ειπωθεί οτιδήποτε δημόσια.

Τι ακριβώς ψάχνουν οι επιστήμονες



Η σύγχρονη έρευνα SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) δεν περιορίζεται πλέον στην αναζήτηση ραδιοσημάτων.

Οι ερευνητές αναζητούν τις λεγόμενες τεχνοϋπογραφές (technosignatures), δηλαδή ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν προϊόν προηγμένης εξωγήινης τεχνολογίας.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

τεχνητά ραδιοσήματα,

εκπομπές λέιζερ,

ασυνήθιστες ενεργειακές εκπομπές,

υπέρυθρες θερμικές υπογραφές που θα μπορούσαν να συνδέονται με γιγαντιαίες τεχνολογικές κατασκευές,

ακόμη και πιο σύνθετα φαινόμενα που εντοπίζονται σε πολλαπλά κανάλια παρατήρησης.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει θεαματικά από το 2010, όταν γράφτηκαν τα προηγούμενα πρωτόκολλα.

Η πιο αυστηρή εντολή: «Μην απαντήσετε»



Το σημείο που έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η λεγόμενη αρχή της «Μη Απάντησης» (No Reply Principle).

Σύμφωνα με τη νέα Διακήρυξη, ακόμη κι αν η ανθρωπότητα λάβει ένα επιβεβαιωμένο μήνυμα από εξωγήινη νοημοσύνη, δεν θα πρέπει να σταλεί καμία απάντηση μέχρι να προηγηθεί διεθνής διαβούλευση.

Οι συντάκτες των πρωτοκόλλων θεωρούν ότι η απόφαση να επικοινωνήσει η Γη με έναν άλλο νοήμονα πολιτισμό δεν μπορεί να ληφθεί από μια χώρα, μια υπηρεσία ή μια ομάδα επιστημόνων.

Αντιθέτως, πρόκειται για μια απόφαση που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα και θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από διεθνείς διαδικασίες, με κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και άλλων παγκόσμιων θεσμών.

Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαβουλεύσεις, η επίσημη οδηγία είναι ξεκάθαρη: Καμία απάντηση δεν αποστέλλεται.



Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/FILIP SINGER

Πώς θα ενημερωθεί ο κόσμος



Σε αντίθεση με πολλές θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι οι κυβερνήσεις θα αποκρύψουν μια τέτοια ανακάλυψη, τα νέα πρωτόκολλα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια.

Η IAA υπογραμμίζει ότι οι επιστημονικοί οργανισμοί οφείλουν να ενημερώνουν με τρόπο άμεσο, ακριβή και ειλικρινή τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και το κοινό.

Παράλληλα, προβλέπεται συνεχής ενημέρωση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων, προκειμένου να αποφεύγονται φήμες, ψευδείς ειδήσεις και παρανοήσεις.

Το ίδιο ισχύει και στην αντίθετη περίπτωση: αν ένα υποτιθέμενο εξωγήινο σήμα αποδειχθεί τελικά ότι έχει γήινη προέλευση ή οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα, αυτό θα πρέπει να ανακοινωθεί δημόσια και χωρίς καθυστέρηση.

Οι οκτώ αρχές για την πρώτη επαφή



Η αναθεωρημένη Διακήρυξη της IAA βασίζεται σε οκτώ θεμελιώδεις συστάσεις:

Επιβεβαίωση και πλήρης τεκμηρίωση της ανίχνευσης. Προσεκτική διαχείριση όλων των πληροφοριών. Άμεση, ακριβής και ειλικρινής ενημέρωση. Πλήρης και ανοικτή παρουσίαση των επιστημονικών συμπερασμάτων. Διατήρηση και διάθεση όλων των δεδομένων. Προστασία των αποδεικτικών στοιχείων. Καμία αποστολή απάντησης χωρίς διεθνή συναίνεση. Τήρηση των υψηλότερων επιστημονικών και ηθικών προτύπων.

Η μεγαλύτερη ανακοίνωση στην ιστορία της ανθρωπότητας

Η IAA θεωρεί ότι μια επιβεβαιωμένη ανίχνευση εξωγήινης τεχνολογίας θα αποτελούσε γεγονός ιστορικής σημασίας χωρίς προηγούμενο.

Γι’ αυτό και σχεδιάζει τη δημιουργία μόνιμης επιτροπής ειδικών από τις κοινωνικές επιστήμες, το δίκαιο και τη βιοηθική, η οποία θα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνέπειες μιας τέτοιας ανακάλυψης.

Για πρώτη φορά, η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν συζητά απλώς το αν υπάρχουν εξωγήινοι. Προετοιμάζεται σοβαρά για το ενδεχόμενο να τους βρούμε.

Και αν εκείνη η μέρα έρθει, το πρώτο μήνυμα που θα λάβει η ανθρωπότητα δεν θα είναι από τα άστρα. Θα είναι από τους ίδιους τους επιστήμονες: «Περιμένετε. Ελέγχουμε ξανά τα στοιχεία».

Με πληροφορίες από BBC Sky at Night Magazine, INTERNATIONAL ACADEMY OF ASTRONAUTICS