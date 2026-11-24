Τα καθαρά τζάμια επιτρέπουν στο φυσικό φως να περνά ανεμπόδιστα στο σπίτι, όμως το πλύσιμό τους χωρίς γραμμές και θαμπάδες δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Δεν χρειάζεται, πάντως, να καταφύγεις σε ακριβά καθαριστικά προϊόντα. Ένα απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα, το λευκό ξίδι, μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική λύση για την απομάκρυνση της σκόνης και των επίμονων λεκέδων.

Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να αγνοήσεις: το ξίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Λόγω της οξύτητάς του, η συστηματική χρήση του χωρίς την απαραίτητη αραίωση μπορεί να προκαλέσει φθορές σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζει το γερμανικό μέσο merkur.de, η κατάλληλη αναλογία είναι ένα μέρος λευκού ξιδιού προς δέκα μέρη ζεστού νερού.

Δες όλα τα βήματα για να καθαρίσεις σωστά τα τζάμια σου, να αποφύγεις τις ανεπιθύμητες φθορές και να πετύχεις αποτέλεσμα χωρίς γραμμές και θαμπάδες.