«Μην λες ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό»: Η αντίδραση Πλακιά στους ισχυρισμούς Ζωής για Πάνο Ρούτσι

Με μία ανάρτηση στο Twitter ο Νίκος Πλακιάς αντέδρασε στους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου πως ασκήθηκε βία στον Πάνο Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο ισχυρίζεται πως φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί αργότερα στο νοσοκομείο.

Με ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί άσκησης βίας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δεκάδες συγγενείς και είχε άμεση εικόνα των γεγονότων. Όπως ανέφερε, στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί με σηκωμένα τα χέρια, γεγονός που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει με την περιγραφή περί βίαιης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν σπρωξίματα και απώθηση λόγω της έντασης που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν υπήρξε λεκτική ή σωματική βία σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, ούτε από τον ίδιο προς τους αστυνομικούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Ρούτσι δεν ισχυρίστηκε ότι χτυπήθηκε, αλλά φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της πίεσης και της έντασης της στιγμής.

Ο Πλακιάς κάλεσε όσους τοποθετούνται δημόσια για το περιστατικό να αποφεύγουν, όπως ανέφερε, ανακριβείς περιγραφές, υπογραμμίζοντας ότι η ένταση που επικράτησε δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως άσκηση βίας.

Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) April 5, 2026

Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Πλακιά στην ανάρτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα; Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Οπως κα ο Ρουτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Απο την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία.

Τι υποστηρίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε σε ανάρτησή της:

«Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να με προσεγγίσει, εμένα τη συνήγορό του, και τον απωθούν. Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη. Τα υπόλοιπα στην κρίση σας, ως προς τη συντεταγμένη επιχείρηση να σπιλωθούν γονείς και εγώ ως συνήγορος και να δηλητηριαστούν οι σχέσεις συγγενών-συνηγόρων. Εμείς δεν λέμε ψέματα.

Θέλουμε την αλήθεια και παλεύουμε για αυτή, με αυτοδιακινδύνευση. Το γεγονός αυτό που βλέπετε στο βίντεο έγινε μπροστά στα μάτια των Προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στους οποίους ζήτησα μετ´ επιτάσεως να καταγγείλουν την αστυνομική βία που ασκήθηκε και αρνήθηκαν να το κάνουν. Επίσης άφησαν κάποιους για μέρες να λένε ότι «είναι ψέματα» κι ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν υπέστη βία. Μολονότι εγώ το κατήγγειλα στο ακροατήριο και μολονότι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με αυξημένη πίεση και ταχυκαρδία.

Ο Πάνος Ρούτσι είναι γονιός και είμαι η συνήγορός του. Και θα τον προστατεύσω απέναντι στη βία. Και φυσικά θα καταγγείλω τη βία που υπέστη, όπως έκανα στο ακροατήριο και καταγράφηκε στα πρακτικά της δίκης. Και αν αυτή τη «συμπεριφορά μου», να υπερασπίζομαι ανθρώπους και να καταγγέλλω παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, την καταγγέλλουν κάποιοι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, θα πρέπει να απολογηθούν στο σώμα των συναδέλφων για όσα επιτρέπουν και για όσα ηθελημένα παρασιωπούν. Αυτές τις συνθήκες τις περιγράφουν ως… «βελτιωμένες, που επέτρεψαν την πρόοδο της δίκης».

Έτσι θα προοδεύσει λοιπόν η δίκη;

Με βία στους συγγενείς, αστυνομοκρατία στην αίθουσα, αποκλεισμό του κοινού και των ΜΜΕ, λήψη στοιχείων από συγγενείς πριν την είσοδο στην αίθουσα, βία κατά συνηγόρων και παρεμπόδιση επικοινωνίας των συνηγόρων με τους εντολείς τους;

Τι σας έταξε και τι σας έδωσε, κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων ο Φλωρίδης στη συνάντηση της 26 Μαρτίου, για να ποδοπατάτε έτσι τις κατακτήσεις του Κράτους Δικαίου και του Δικηγορικού σώματος;».