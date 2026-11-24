Το άδειο χαρτονένιο ρολό από το χαρτί υγείας μπορεί να αποκτήσει μια δεύτερη χρησιμότητα, αντί να καταλήξει στον κάδο των απορριμμάτων. Με λίγη προσπάθεια, μπορείς να το μετατρέψεις σε μια απλή ταΐστρα για τα πουλιά, προσφέροντάς τους τροφή όταν οι χειμερινές συνθήκες δυσκολεύουν την αναζήτησή της. Αρκεί να περάσεις έναν σπάγκο μέσα από το ρολό, να το καλύψεις με λιωμένο λαρδί ή βοδινό λίπος και στη συνέχεια να το κυλήσεις σε σπόρους, όπως οι μαύροι ηλιόσποροι. Μόλις το μείγμα στερεοποιηθεί, μπορείς να κρεμάσεις την ταΐστρα ψηλά σε ένα κλαδί.

Δες αναλυτικά τα βήματα για να φτιάξεις τη δική σου αυτοσχέδια ταΐστρα και να προσφέρεις λίγη επιπλέον τροφή στα πουλιά τον χειμώνα.