Μην το πετάξεις: Το καθημερινό απόρριμμα που μπορεί να βοηθήσει απέναντι στα κουνούπια

Τα κουνούπια είναι από τους πιο ανεπιθύμητους επισκέπτες του καλοκαιριού, ειδικά όταν περνάς χρόνο στο μπαλκόνι, στη βεράντα ή στον κήπο. Πέρα από φυτά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την απομάκρυνση εντόμων, υπάρχουν και απλές λύσεις που αξιοποιούν υλικά τα οποία συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια. Μία από αυτές είναι τα κατακάθια καφέ. Αντί να πεταχτούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους στον εξωτερικό χώρο. Η πρακτική αυτή βασίζεται κυρίως στην έντονη μυρωδιά που αφήνουν αλλά και στον καπνό που παράγεται όταν χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο, δημιουργώντας συνθήκες λιγότερο ελκυστικές για τα κουνούπια.

Συνέχισε την ανάγνωση για να δεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις σωστά το κατακάθι του καφέ στον εξωτερικό σου χώρο.