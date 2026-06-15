Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο με τον Παντελίδη: «Τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου»

Έφεση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, σχετικά με το ποσό των 39.000 ευρώ που της επιδίκασε το δικαστήριο ως αποζημίωση για το δυστύχημα, κατέθεσε η Μίνα Αρναούτη και με δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» ανέφερε σχετικά:

«Η ανάρτησή μου για τα γατάκια και τον κύριο που του κόπηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ να πληρώσει, ήταν από την αγανάκτησή μου για το πόσο δεν είναι δίκαιο το κράτος. Όταν είναι να πάρει χρήματα, βάζει υψηλά πρόστιμα, ενώ όταν είναι να δώσει χρήματα είναι λίγα και συνήθως ο άνθρωπος περνάει έναν τεράστιο γολγοθά για να τα λάβει.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά της προστασίας των ζώων, απλά, όταν είναι 270 χιλιάρικα για τα γατάκια, πόσα πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος που έχασε το πόδι του σε ένα εργατικό ατύχημα; Ένα από τα δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι με κρίνουν από την εξωτερική μου εμφάνιση και όχι ως άνθρωπο. Όλο αυτό είναι γελοίο να συμβαίνει.

Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να λένε «άντε ρε, εσύ δεν νοιάζεσαι για τον Παντελή». Και ποιος τον νοιάζεται, εσύ που δεν τον ήξερες καν; Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία. Όποτε βγει κάτι για το θέμα, έχω αμέτρητα σχόλια και κατηγορίες».

Η συνεπιβάτιδα του Παντελή Παντελίδη στο μοιραίο τροχαίο του 2016 συμπλήρωσε: «Δέχομαι ότι ήταν αγαπητός. Δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκην σε ένα τροχαίο πριν δέκα χρόνια. Προσφεύγω στον Άρειο Πάγο γιατί θεωρώ ότι η βλάβη που έχω υποστεί, δεν αποτυπώνεται πραγματικά στο ποσό της αποζημίωσης που έχω λάβει.

Θεωρώ ότι τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου. Γενικότερα πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ, να επανεξεταστεί, γιατί είναι άδικο και για μένα να έχω περάσει όλα αυτά και στο τέλος να βγαίνω και χρεωμένη. Εγώ δεν ζήτησα και δεν ήθελα να καταστρέψω κανέναν άνθρωπο οικονομικά και δεν θα κατέστρεφα κανέναν άνθρωπο οικονομικά. Ο Παντελής αν ήταν εδώ, σίγουρα όλα τώρα τα προβλήματα δεν θα τα είχα, θα τα είχε λύσει μόνος του».