Mind the Game powered by Athletiko: Το πρώτο μεγάλο συνέδριο για το mindset στον αθλητισμό

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών το «Mind the Game powered by Athletiko», το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα που εστίασε αποκλειστικά στο mindset του αθλητισμού και στην ψυχική ανθεκτικότητα των αθλητών.



Η διοργάνωση της Wide Media Group κατέγραψε εντυπωσιακή απήχηση, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια views σε όλες τις πλατφόρμες και συγκεντρώνοντας περισσότερους από 9.000 θεατές συνολικά, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω live και on demand μετάδοσης. Πάνω από 600 άτομα βρέθηκαν στο Ωδείο Αθηνών, σε μια ημέρα που ανέδειξε τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για συζήτηση γύρω από την ψυχική διάσταση του πρωταθλητισμού.



Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της επιστήμης και των media, όπως οι Ντέμης Νικολαΐδης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Γιάννης Μπουρούσης, Γιώργος Πρίντεζης, Λευτέρης Πετρούνιας, Ανδρέας Σάμαρης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και πολλοί ακόμη, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και αλήθειες για την πίεση, την επιτυχία και τη μετάβαση μετά το τέλος της αγωνιστικής καριέρας.

Οι θεματικές που κυριάρχησαν αφορούσαν την ψυχική υγεία, τη διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας, την επίδραση των social media, αλλά και τον ρόλο της επιστήμης και της οικογένειας στην πορεία ενός αθλητή. Στόχος ήταν να αναδειχθεί ότι ο σύγχρονος αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται βαθιά στην ανθρώπινη ψυχολογία και ισορροπία.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο φουαγιέ του Ωδείου Αθηνών, όπου το κοινό συμμετείχε σε διαδραστικές εμπειρίες, ενώ ο Φάνης Λαμπρόπουλος έδωσε μια πιο ανάλαφρη, βιωματική διάσταση μέσα από συνεντεύξεις και χιουμοριστικές παρεμβάσεις.



Το «Mind the Game powered by Athletiko» έθεσε τις βάσεις για έναν νέο θεσμό στον ελληνικό αθλητικό διάλογο, συνδέοντας την κορυφαία απόδοση με την ψυχική ισορροπία και τη σύγχρονη αθλητική κουλτούρα.