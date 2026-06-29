MINI John Cooper Works: Οδηγούμε τα νέα μοντέλα στην πίστα

Η πίστα των Μεγάρων μετατράπηκε σε ένα διασκεδαστικό πεδίο δοκιμών, καθώς η σχολή Driving Academy σχεδίασε μια σειρά από απαιτητικές ασκήσεις για να νιώσουμε τι σημαίνει η νέα οικογένεια MINI John Cooper Works. Ανεξάρτητα από το αν κάτω από το καπό κρύβεται ένας παραδοσιακός θερμικός κινητήρας ή μια προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, ο στόχος παραμένει ένας: Η ανόθευτη, go-kart αίσθηση οδήγησης.

ΜΙΝΙ JCW με θερμικούς κινητήρες TwinPower Turbo

Η αρχή έγινε με τα βενζινοκίνητα μοντέλα (ICE) της γκάμας. Πατώντας το γκάζι των MINI Cooper JCW και MINI Countryman JCW, ο δίλιτρος TwinPower Turbo κινητήρας των 231 ίππων και το σπορ set up σε προκαλούν να πιέσεις και προσπαθήσεις να βρεις τη σωστή γραμμή για να οδηγήσεις ταχύτερα. Στο go Κart mode οδήγησης έχεις το χρονόμετρο να σου δείχνει την πρόοδο αν ακολουθούσες τις συμβουλές του εκπαιδευτή. Στην ευθεία της πίστας των Μεγάρων, το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τη σπορ ρύθμιση αλλάζει σχέσεις αστραπιαία, επιτρέποντας στο 3θυρο Cooper JCW να πιάσει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα.

Όταν πλησίαζες τη στροφή, το κατέβασμα των ταχυτήτων τα «σκασίματα» από την εξάτμιση θύμιζαν αυτό το κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το το κράτημα. Για όσους ζητούσαν το κάτι παραπάνω σε χώρους και περιπέτεια, το MINI Countryman JCW απέδειξε ότι η οδηγική απόλαυση δεν περιορίζεται από το μέγεθος του αμαξώματος, αν και οι διαστάσεις και κυρίως τα κιλά φάνηκαν μετά από κάποιους γύρους.

Ηλεκτρική Δεξιοτεχνία: Autocross με 190 kW και άμεση απόκριση

Περνώντας στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEV), η πρόκληση της Driving Academy άλλαξε μορφή. Στην πίστα του Δεξιοτεχνίας/Autocross, το ηλεκτρικό MINI Cooper JCW E και το MINI Aceman JCW E ξεδίπλωσαν την ευελιξία τους . Με ισχύ 258 ίππων (190 kW) και 350 Nm ροπής διαθέσιμα από το πρώτο χιλιοστό του δευτερολέπτου, τα ηλεκτρικά JCW πετάγονται μπροστά σαν βέλος. Ενεργοποιώντας την Go-Kart λειτουργία από τα Experience Modes, το τιμόνι γίνεται ακόμα πιο άμεσο και η απόκριση ακαριαία. Στις κλειστές στροφές της δεξιοτεχνίας, η ρύθμιση της ανάρτησης JCW και τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων εξασφάλισαν ότι το αυτοκίνητο ακολουθεί τυφλά τις εντολές σου, ακόμη και με την… όπισθεν.

Δοκιμασία Parkour: Slalom, φρένα και η λειτουργία Boost

Στη δοκιμασία Parkour αποφάσισα να κλέψω. Ξεκινώντας με ένα γρήγορο σλάλομ ανάμεσα σε κορύνες, το MINI Aceman JCW E έδειξε ότι παρά τον crossover χαρακτήρα του, έχει το DNA της μάρκας. Πριν το σλάλομ είχε μία μικρή ευθεία στην οποία έκλεψα ενισχύοντας τη δύναμη. Πιέζοντας τον διακόπτη για την ηλεκτρική λειτουργία Boost, πήρα μια επιπλέον ένεση ισχύος 20 kW για απόλυτη επιτάχυνση. Βέβαια στη συνέχεια, η άσκηση απαιτούσε απότομη αλλαγή κατεύθυνσης και εκεί ήταν που δεν προλάβαινα να δω την κορύνα, πριν «πιέσουμε» τα φρένα στο προκαθορισμένο σημείο ακινητοποίησης. Αυτό ήταν η τιμωρία μου γιατί μία επαφή με την κορύνα ήταν βαθμοί ποινής. Βέβαια η σταθερότητα του αμαξώματος υπό ακραία πίεση ήταν υποδειγματική, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι απίστευτα συμμετοχική.

Πιστή στην κληρονομιά, έτοιμη για το μέλλον

Μέσα στην καμπίνα, η ατμόσφαιρα θυμίζει έντονα αγώνες. Το μαύρο σπορ τιμόνι JCW με τις κόκκινες ραφές και τα καθίσματα που προσφέρουν κορυφαία πλευρική στήριξη σε κρατούν σταθερό την ώρα που η οθόνη OLED σου δείχνει τις δυνάμεις G που αναπτύσσονται στην πίστα.

Η ΜΙΝΙ και η Driving Academy μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε και να περάσουμε μία ημέρα με τη νέα γενιά John Cooper Works σε οριακές συνθήκες . Το συμπέρασμα; Είτε προτιμάς τον ήχο της εξάτμισης ενός βενζινοκίνητου JCW, είτε την αθόρυβη δύναμη των ηλεκτρικών μοντέλων, η διασκέδαση παραμένει ανόθευτη.