Μίνι «Σύνοδος Κορυφής» για το οικονομικό σοκ του πολέμου

Μία μίνι Σύνοδος Κορυφής των κυριότερων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες.

Και μπορεί η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ και τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη να ήταν προγραμματισμένη, ωστόσο οι έκτακτες συνθήκες των τελευταίων ημερών ελέω του πολέμου στη Μέση Ανατολή υποχρέωσαν τους συμμετέχοντες σε μία πρώτη αξιολόγηση των νέων δεδομένων, αλλά και των πιθανότερων σεναρίων γύρω από τους δυνητικούς κινδύνους για την ευρωπαική οικονομία με έμφαση στις τιμές της ενέργειας.

«Fuel pass θα δεις εφ' όσον η τιμή του μπρεντ σκαρφαλώσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για μία περίοδο άνω του ενός μήνα» μου έλεγε, πάντως, η πηγή μου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τώρα, επισήμως στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά και η πρόοδος προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία είναι καθοριστική για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.