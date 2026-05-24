Μήνυμα Αγγελόπουλου πριν τον τελικό: «Δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τον αντίπαλο»

Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έφτασε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος περίπου μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ του μεγάλου τελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένας εκ των ιδιοκτητών της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ μίλησε στους εκπροσώπους των Μέσων, παραδεχόμενος πως υπάρχει αγωνία ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, διατηρώντας ωστόσο την καθημερινή του ρουτίνα.

«Ερχόμαστε νωρίς, να πιούμε μια Coca-Cola να ηρεμήσουμε. Είχα πάει για τρέξιμο το πρωί, όλα καλά. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τον αντίπαλο»

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην προσοχή που απαιτεί το παιχνίδι, υπογραμμίζοντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει επικίνδυνη, παρά τα όποια αγωνιστικά ζητήματα.

«Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι. Δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τον αντίπαλο. Το 2023 η Ρεάλ έπαιξε ζώνη και χάσαμε. Ίσα ίσα αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως και να έχει», σημείωσε.