Μήνυμα Χέγκσεθ για Ιράν: Η κατάπαυση πυρός παραμένει σε ισχύ για την ώρα

Παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ώρες διαφαίνονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης με βασικό μήνυμα από όλες τις πλευρές ότι δεν επιθυμούν μια ευρύτερη σύγκρουση.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη 5 Μαΐου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι «Η κατάπαυση πυρός παραμένει σε ισχύ για την ώρα» και ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ δεν εισέρχονται σε ιρανικά χωρικά ύδατα ή εναέριο χώρο, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία τους έχει καθαρά αποτρεπτικό χαρακτήρα.

«Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων σε μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Defense Secretary Hegseth says "the ceasefire is not over" despite Iranian vessels firing on U.S. ships guiding vessels through the Strait of Hormuz on Monday, resulting in the U.S. sinking several small Iranian boats.



Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για την εγκατάσταση ενός «κόκκινου, λευκού και μπλε θόλου» προστασίας πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, περιγράφοντας την αποστολή ως προσωρινή. Όπως τόνισε «στόχος είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα μέχρις ότου η διεθνής κοινότητα αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή. Περιμένουμε από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει δράση. Την κατάλληλη στιγμή και σύντομα θα σας παραδώσουμε την ευθύνη».

«Σήμερα η κατάσταση είναι πιο ήσυχη»

Την ίδια ώρα, ο Στρατηγός Κέιν επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σχετική ηρεμία των τελευταίων ωρών, η ένταση δεν έχει εκλείψει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει εξαπολύσει τρεις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μία στο Ομάν, ενώ «σήμερα η κατάσταση είναι πιο ήσυχη».

Ο στρατηγός υπογράμμισε επίσης ότι, μετά την κατάπαυση του πυρός, έχουν καταγραφεί εννέα περιστατικά πυροδότησης εναντίον εμπορικών πλοίων, η κατάσχεση δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και περισσότερες από δέκα επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων. Όπως διευκρίνισε, όλες αυτές οι ενέργειες κινούνται «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων».

Παρά τα περιστατικά, η ρητορική και από τις δύο πλευρές δείχνει προς την αποφυγή μιας γενικευμένης σύγκρουσης, με την κατάσταση να παραμένει εύθραυστη αλλά προς το παρόν ελεγχόμενη.