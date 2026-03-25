Μήνυμα Δένδια για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός για το παρόν και το μέλλον»

Στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης για την πορεία της χώρας.

«205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου», ανέφερε στο Χ.

Ευχόμενος «χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», επισήμανε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας για τον Ελληνισμό.