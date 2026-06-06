Μήνυμα Δένδια για την επέτειο της D-Day: «Τιμή στους Συμμάχους που απελευθέρωσαν την Ευρώπη»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τη D-Day, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη μεγάλη συμμαχική επιχείρηση στη Νορμανδία, αποδίδοντας φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που αποβιβάστηκαν στις γαλλικές ακτές.

Όπως σημείωσε, η επιχείρηση άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

82 χρόνια μετά, αποτίουμε φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Συμμάχους που αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας. Άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.



Η Ελλάδα έδωσε το παρών σε μια ακόμη μεγάλη επιχείρηση για την Ελευθερία, με τις… pic.twitter.com/ijiLvgIZUU — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 6, 2026

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετείχε σε αντίστοιχες επιχειρήσεις για την ελευθερία, αναφερόμενος στη συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού με τις κορβέτες «Τομπάζης» και «Κριεζής».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η 6η Ιουνίου 1944 σηματοδότησε τη μεγαλύτερη αμφίβια στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία, η οποία άλλαξε καθοριστικά την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιστορίες γενναιότητας, αυτοθυσίας και διεθνούς συμμαχίας που συνέβαλαν στην τελική έκβαση του πολέμου στην Ευρώπη.