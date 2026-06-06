Πολιτική Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ναζί

Μήνυμα Δένδια για την επέτειο της D-Day: «Τιμή στους Συμμάχους που απελευθέρωσαν την Ευρώπη»

Μήνυμα για την επέτειο της ιστορικής επιχείρησης της D-Day απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Ελλάδας σε αποστολές για την ελευθερία.

Ο Νίκος Δένδιας (Eurokinissi)
Ο Νίκος Δένδιας (Eurokinissi)
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τη D-Day, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη μεγάλη συμμαχική επιχείρηση στη Νορμανδία, αποδίδοντας φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που αποβιβάστηκαν στις γαλλικές ακτές.

Όπως σημείωσε, η επιχείρηση άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετείχε σε αντίστοιχες επιχειρήσεις για την ελευθερία, αναφερόμενος στη συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού με τις κορβέτες «Τομπάζης» και «Κριεζής».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η 6η Ιουνίου 1944 σηματοδότησε τη μεγαλύτερη αμφίβια στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία, η οποία άλλαξε καθοριστικά την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιστορίες γενναιότητας, αυτοθυσίας και διεθνούς συμμαχίας που συνέβαλαν στην τελική έκβαση του πολέμου στην Ευρώπη.

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Πολιτική Νίκος Δένδιας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ναζί

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