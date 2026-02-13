Μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα από τη Θράκη: Εκπληκτικό το επίπεδο ζωής των μουσουλμάνων

Ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, αναδεικνύοντας τη Θράκη ως διεθνές πρότυπο αρμονικής συνύπαρξης, απέστειλε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η πολυπολιτισμικότητα της περιοχής και το «εκπληκτικό επίπεδο ζωής» που απολαμβάνουν οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη του πλήρους σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, απαντώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής πραγματικότητας.

Επισκέφθηκα συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη την έδρα της XXI ΤΘΤ στην #Κομοτηνή. Σε μια περιοχή, τη #Θράκη, που σηματοδοτεί τα σύνορα της ΕΕ και τα ανατολικά σύνορα της Πατρίδας μας. pic.twitter.com/2e99kYbN5a — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 13, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε με τον βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη το εργοτάξιο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νοσοκομείο «κατασκευάζεται και εξοπλίζεται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

«Ενημερώθηκα από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος πρέσβη ε.τ. Ιωάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα σχεδιαστικό αριστούργημα του Renzo Piano και θα προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επιπέδου στους κατοίκους της Ροδόπης, της υπόλοιπης Θράκης και στην ευρύτερη βαλκανική γειτονιά μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Εξέφρασα τις θερμές ευχαριστίες μου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - με το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία για την παροχή τεχνογνωσίας για τα στρατιωτικά νοσοκομεία - και στον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο, για την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.