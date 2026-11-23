Σε μια εποχή που η ελληνική ύπαιθρος παλεύει με την ερήμωση και τα λουκέτα στις σχολικές αίθουσες, μια είδηση από τα Βόρεια Τζουμέρκα έρχεται να ανατρέψει το σκηνικό και να γεμίσει αισιοδοξία την τοπική κοινωνία. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια αδράνειας, το νηπιαγωγείο Ελληνικού ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του, δίνοντας τέλος στην καθημερινή ταλαιπωρία των οικογενειών σε δύσβατους ορεινούς δρόμους και προσφέροντας μια πολύτιμη «ανάσα» ζωής και συνέχειας στο χωριό.

Με την απόφαση αυτή, σε συνέχεια της θετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, το νηπιαγωγείο Ελληνικού μπαίνει σε τροχιά επαναλειτουργίας, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία.

Πέντε παιδιά

Η πρόταση στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και στο αίτημα των οικογενειών του χωριού. Στο Ελληνικό υπάρχουν σήμερα πέντε παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι γονείς των οποίων έχουν καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις ζητώντας τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο του οικισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία γεννήσεων που επικαλείται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η παρουσία παιδιών προσχολικής ηλικίας αναμένεται να παραμείνει σταθερή και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ανάγκη ασφαλούς πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση. Το πλησιέστερο νηπιαγωγείο βρίσκεται στο Κουτσελιό, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, με την καθημερινή μετακίνηση των παιδιών να πραγματοποιείται μέσω ενός δύσκολου επαρχιακού οδικού δικτύου. Οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο απαιτητικές κατά τους χειμερινούς μήνες, εξαιτίας των χιονοπτώσεων και του παγετού.

Έλεγχος καταλληλότητας

Το νηπιαγωγείο Ελληνικού λειτουργούσε μέχρι το σχολικό έτος 2010-2011, οπότε και καταργήθηκε. Για τη νέα σχολική μονάδα προβλέπεται η αξιοποίηση αίθουσας του δημοτικού σχολείου Ελληνικού, στην οποία στεγαζόταν και παλαιότερα το νηπιαγωγείο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος καταλληλότητας.

Παράλληλα, με την ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπει την κάλυψη από τον Δήμο των λειτουργικών δαπανών της σχολικής μονάδας, που περιλαμβάνουν θέρμανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, καθαριότητα, συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων.

Η επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου αποκτά πρόσθετη σημασία και για το δημοτικό σχολείο Ελληνικού, το οποίο σήμερα λειτουργεί με μικρό αριθμό μαθητών. Η δυνατότητα των παιδιών να ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στο χωριό και να συνεχίζουν στο δημοτικό σχολείο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της σχολικής ζωής στο Ελληνικό.

«Η προοπτική να λειτουργήσει ξανά το νηπιαγωγείο Ελληνικού είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, που μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση. Σε μια εποχή που βλέπουμε σχολεία να κλείνουν και τα χωριά μας να χάνουν πληθυσμό, το να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία μιας σχολικής μονάδας είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης και προσθέτει: «Για εμάς, η δυνατότητα των οικογενειών να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους, με πρόσβαση στην εκπαίδευση και χωρίς την επιβάρυνση δύσκολων καθημερινών μετακινήσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων μας και οφείλουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Η διατήρηση των σχολείων μας συνδέεται άμεσα με το μέλλον των χωριών μας. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την παρουσία νέων οικογενειών και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για να παραμείνει ζωντανή η περιοχή μας».