Μήνυμα Φάμελλου για 25η Μαρτίου: «Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή»

«Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλειρηνική πολιτική», τονίζει στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρει, «τιμούμε την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου και την Επανάσταση του 1821, τον αγώνα και τη θυσία των ηρώων που απέδειξαν ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να πάρει το μέλλον στα χέρια του, διεκδικώντας την Ελευθερία».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «σήμερα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ιστορία και τις επόμενες γενιές, οφείλουμε να ενισχύσουμε τον αγώνα για την Ειρήνη, που αποτελεί το ύψιστο αγαθό», ενώ τάσσεται κατά του πολέμου, κάνοντας λόγο για ανάγκη η Ελλάδα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ειρηνικού μέλλοντος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη για «μια δυναμική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», καταλήγοντας ότι «συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια».

Κλείνοντας, εύχεται «χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όπου γης, με υγεία, ειρήνη και πρόοδο».