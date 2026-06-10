Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στον FLASH: «Εθνική μας ρύθμιση οι θαλάσσιες ζώνες»

Στο ζήτημα του νομοσχεδίου για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ελλάδα λόγω των αναφορών στη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που μίλησαν στον FLASH, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ότι το σχέδιο νόμου που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αποτελεί «εθνική νομοθετική ρύθμιση» και υποστήριξε ότι η Τουρκία ενεργεί με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η ενόχληση της Άγκυρας

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εξέφρασε τη δυσφορία της Άγκυρας για δημόσιες τοποθετήσεις που, κατά την τουρκική πλευρά, βασίζονται σε ελλιπή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες δηλώσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το κλίμα στις διμερείς σχέσεις και σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει «πιο υπεύθυνη στάση» στο συγκεκριμένο θέμα.

«Πεδίο συνεργασίας η Ανατολική Μεσόγειος»

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε επίσης ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να λειτουργεί ως πεδίο συνεργασίας και όχι ως χώρος έντασης και αντιπαράθεσης.

Όπως φέρεται να είπε, είναι απαραίτητο να αποφεύγονται κινήσεις που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας ή να πλήξουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύεται ως συνέχεια των πάγιων τουρκικών θέσεων σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία όπου Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας παρά τις διαφωνίες τους σε σειρά ζητημάτων.

Στο επίκεντρο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Η συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίες τους τελευταίους μήνες έχουν αποκτήσει πιο τακτικό χαρακτήρα.

Αν και οι δύο υπουργοί δεν προχώρησαν σε δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντηση, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι οι επαφές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια διατήρησης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις γνωστές διαφωνίες σε ζητήματα θαλάσσιων ζωνών, κυριαρχικών δικαιωμάτων και περιφερειακής ασφάλειας.