Μήνυμα Μαρινάκη στην Τουρκία: «Η χώρα μας δεν πρόκειται να ανεχθεί προκλητικές ενέργειες»

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τα 30 χρόνια από τα Ίμια έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση ούτε διαπραγμάτευση κόκκινων γραμμών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε ακόμη για τις δημοσκοπήσεις, την οικονομία, την ακρίβεια, αλλά και τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους.



Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την επέτειο των Ιμίων «Ημέρα Μνήμης για τους τρεις ήρωες που δεν ξεχνάμε ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να βρίσκεται σε τροχιά διαλόγου με την Τουρκία δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση. Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα δεν έχει κοντύνει – έχει ψηλώσει», αναφερόμενος στην αμυντική θωράκιση της χώρας, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις διεθνείς συμφωνίες, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.



Ξεκαθάρισε ότι ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων «δεν μπαίνουν ποτέ στο τραπέζι», τονίζοντας ωστόσο πως ο διάλογος προϋποθέτει ρεαλισμό και όχι αφέλεια. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν το κλίμα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να τις ανεχθεί, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο χωρίς εκπτώσεις.

Πυρά στην αντιπολίτευση

Αναφερόμενος στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, σημείωσε ότι αυτή προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα, εντός Φεβρουαρίου. Σχολιάζοντας τις κατηγορίες περί «ενδοτικότητας», μίλησε για «διακινητές ψεμάτων» από κόμματα και μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει πολλά στην εξωτερική πολιτική «χωρίς πατριωτικές κορώνες και τυμπανοκρουσίες».



Για τις δημοσκοπήσεις , ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η σταθερή διαφορά από το δεύτερο κόμμα δείχνει πως οι πολίτες δεν υιοθετούν το αφήγημα του «όχι σε όλα» της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, δεν προεξοφλείται η αυτοδυναμία του 2027, αλλά είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει απτά αποτελέσματα να παρουσιάσει.

«Ο κόσμος έχει δίκαιο να φωνάζει για την ακρίβεια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικονομία και την καθημερινότητα, παραδεχόμενος ότι η ακρίβεια είναι σοβαρό πρόβλημα και ότι «ο κόσμος έχει δίκιο να φωνάζει». Υποστήριξε ωστόσο ότι η Ελλάδα, μέσα σε λίγα χρόνια, έχει αυξήσει το μέσο εισόδημα κατά 30%, έχει μειώσει δεκάδες φόρους και διαθέτει πλέον μια υγιή οικονομία που μπορεί να στηρίζει τους πολίτες απέναντι στην πληθωριστική κρίση.



Για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων σχετικά με την ακρίβεια και τη Δικαιοσύνη, τόνισε ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν παρουσιάστηκε ως «σωτήρας», επισημαίνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας, έχει στηθεί ψηφιακό κράτος και έχει ενισχυθεί η πολιτική προστασία σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης.

Η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο

Αναφερόμενος στην τραγωδία στο Εργοστάσιο «Βιολάντα» , ήταν κατηγορηματικός: «Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη. Τελεία και παύλα». Κάλεσε όποιον γνωρίζει στοιχεία να τα καταθέσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου. Υπενθύμισε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι ανεξάρτητη αρχή και επαρκώς στελεχωμένη, διευκρινίζοντας ότι τον ουσιαστικό έλεγχο των τεχνικών πιστοποιήσεων ασκεί η Περιφέρεια.



Όπως σημείωσε, «πρέπει να χυθεί άπλετο φως», ώστε να διαπιστωθεί αν όλοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους – και αυτό θα το κρίνει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη.