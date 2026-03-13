Μήνυμα Νίκου Παπανδρέου μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μονοπρόσωπο κόμμα»

Τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου, επισημαίνοντας ότι η έκφραση διαφορετικών απόψεων αποτελεί διαχρονικά στοιχείο της πολιτικής φυσιογνωμίας της παράταξης.

Σε δήλωσή του για τις εσωκομματικές εξελίξεις, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ιστορικά υπήρξε κόμμα που προώθησε τη δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό των πολιτικών οργανισμών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.

«Το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στη Μεταπολίτευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ακόμη ότι η διατύπωση διαφορετικών απόψεων μέσα στο κόμμα υπήρξε πολλές φορές πηγή πολιτικής δυναμικής και ενίσχυσε την πορεία της παράταξης.

«Η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, το οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες», υπογράμμισε.



Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του σε πρακτικές που -όπως είπε- ποινικοποιούν τη διαφωνία, ιδιαίτερα σε περιόδους εσωκομματικού διαλόγου.

«Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας», τόνισε.

Ο Νίκος Παπανδρέου υπογράμμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «μονοπρόσωπο κόμμα», αλλά μια πολιτική παράταξη που βασίζεται σε αρχές, αξίες και συλλογικές διαδικασίες.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το κόμμα χρειάζεται ενότητα και διεύρυνση, όχι εσωτερική συρρίκνωση.

«Έχει ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης», κατέληξε.