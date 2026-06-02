Μήνυμα παραμονής από τον Αντετοκούνμπο: «Θέλω να μείνω κι άλλα χρόνια στους Μπακς»

Το σίριαλ μεταξύ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μιλιγουόκι Μπακς «καλά κρατεί» και οι δυο πλευρές ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει το μέλλον τους.

Όμως σε πρόσφατη συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι «School of Hard Knocks», ο Greek Freak απάντησε για το μέλλον του. Ο σταρ του Μιλγούοκι δήλωσε πως θέλει να παραμείνει για πολλά χρόνια: «ελπίζω να παίζω εδώ για πολλά ακόμα χρόνια».

Το εστιατόριο και το μέλλον στο Μιλιγουόκι

Ο Αντετοκούνμπο με μια δόση χιούμορ έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον, καθώς ανέφερε ότι «επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, "Ω, υπέροχα"! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρχομαι και να τρώω εδώ».

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει εντελώς τον χάρτη του NBA, διότι ο διεθνής άσος ενδιέφερε πολλές ομάδες που ήθελαν να τον αποκτήσουν και να αλλάξουν επίπεδο.

Το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα «Ελάφια», προβλέπει έναν ακόμη χρόνο συνεργασίας. Θα εισπράξει 58.456.566 δολάρια, ενώ για την αγωνιστική περίοδο 2027-2028 υπάρχει player option, την οποία ο αθλητής μπορεί να ενεργοποιήσει και να συνεχίσει με το κλαμπ του Ουισκόνσιν για άλλο ένα έτος.