Μήνυμα Σαμαρά: «Το πρόβλημα των θεσμών έχει γίνει πρόβλημα συνοχής των λαών»

Κατά την έξοδό του από την εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε μια νέα δήλωση, με μηνύματα κι αυτή τη φορά, όπως έπραξε και νωρίτερα στην ομιλία του στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία που έχουν οι θεσμοί, αλλά και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Ενώ τόνισε ότι η απουσία πατριωτισμού δημιουργεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα, τα οποία κάποια στιγμή θα κληθούμε να πληρώσουμε.



«Το πρόβλημα των θεσμών έχει γίνει δυστυχώς και για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη -και τον κόσμο όλο θα έλεγα, πρόβλημα συνοχής των λαών μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι γι' αυτό και εύχομαι τα καλύτερα για το αύριο ότι η εφημερίδα Δημοκρατία είχε δύο πολύ σημαντικούς ομιλητές, Καραμανλή και Βενιζέλο, να αφιερώσουν χρόνο σημαντικό και ανάλυση καταπληκτική για το καινούριο αυτό φαινόμενο, το οποίο θα έλεγα μαστίζει σήμερα ολόκληρη την ανθρωπότητα», δήλωσε αρχικά ο Αντώνης Σαμαράς.



Και συνέχισε: «Διότι όταν υπάρχει διαίρεση αντί ενότητα και όταν δεν υπάρχει ο αναγκαίος πατριωτισμός να δημιουργεί και να επιβραβεύει αυτή την ενότητα, τότε δημιουργούνται τεράστια προβλήματα κοινωνικά τα οποία κάποτε -αν δεν κινηθούμε γρήγορα- όλοι μαζί θα τα πληρώσουμε».